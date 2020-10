Brad Pitt na bydlení nešetří: Dětem postavil vlastní skatepark!

Zdá se, že Brad Pitt ani přes lásku k nové partnerce nezapomíná na své milované děti, protože ve zahradě svého domu v Los Feliz postavil svým potomkům malý dětský ráj…

Brad Pitt vytvořil v zadní zahradě svého domu tematický minipark, nejspíš proto, aby na svou stranu získal zpět lásku svých dětí, o kterou musí po rozchodu s Angelinou Jolie stále bojovat.

Jedovatý rozchod s odcizenou manželkou vyústilo u Pitta ve vyšetřování sociálními službami za údajné Madoxxe, z obvinění, které na něj hodila Angelina Jolie, se herec ale doázal očisti, ačkoli se musel vyronat s tím, že jeho čas s dětmi se musel omezit na dozorované návštěvy a několik hodin týdně.

Vypadá to ale, že se Pittovi blýská na lepší časy! Nejenže do bitvy o srdce svých dětí nainstaloval do zahrady v Los Feliz nové prolézačky a nechal dětem postavit i vlastní skatepark. I kvůli nim navíc pořídil dům jen půl míle od nového bydliště Angeliny za 25 milionů dolarů, který koupila loni v dubnu.

V zahradě Brad také nainstaloval obrovský tobogán a skákací hrad, houpačky a dům na stromě, který je před zraky umně schovaný větvemi, které visí nad dětským domkem.

Nic naplat, u táty si asi děti užijí trochu víc zábavy. Vlastní zábavní minipark je ve velkém kontrastu se zahradou Angeliny Jolie, která nedisponuje žádnými zábavnými hračkami a hrami, které děti milují.

Poprvé za poslední dva roky je navíc Pittův bazén naplněn vodou a obklopen nafukovacími hračkami, což je jistě známkou toho, že potomci si s otcem užívají delší dobu než jen dozorovaných pár hodin, jak tomu bylo krátce po rozchodu rodičů.

