Královna Camilla má krutý plán: Chce udělat Kate Middleton ze života peklo

Manželka krále Karla III., Camilla, a Kate Middleton mají na oko skvělý vztah. Na většině fotografií se na sebe mile usmívají a nic nenasvědčuje tomu, že by mezi nimi panovalo jakékoliv napětí. Skutečnost je ale jiná. Jak se totiž zdá, Camilla má na Kate pořádnou pifku.

Zatímco jsou za největší zloduchy britské královské rodiny považováni princ Harry a jeho manželka Meghan Markle, Camilla Bowles, manželka krále Karla III., má v hledáčku někoho úplně jiného. A sice všemi ostatními zbožňovanou Kate Middleton. Alespoň to uvádí s odkazem na několik zdrojů web Radar Online.

Zákazy a pravidla

Jakmile se Camilla Bowles stala královnou manželkou, rozhodla se prý, že udělá z života Kate Middleton peklo. V jeden moment měla například zakázat rodičům Kate, aby při návštěvě Kensingtonského paláce použili hlavní vchod a do honosného sídla museli vstoupit vchodem pro služebnictvo. Jen u toho ale nezůstalo.

Podle některých informátorů z řad služebnictva prý Camilla po získání nového titulu nutila Kate k tomu, aby se před ní klaněla, a to i v soukromí. To je podle královského protokolu sice správně, jeden by si však myslel, že po letech, co se znají, nechají formality stranou.

Nikdy se neměly rády

„Camilla nepřestane být škodolibá a je odhodlaná udělat z působení Kate v britské monarchii noční můru,” prohlásil jistý člověk, která má k oběma ženám velmi blízko. Pravdou však zůstává, že Kate a Camilla se nikdy úplně nemusely. Koneckonců, podle informací magazínu Cosmopolitan, Camilla byla dokonce proti tomu, aby si princ William Kate vzal. Nebyla podle ní totiž dostatečně na úrovni na to, aby se mohla k britské královské rodině připojit. I proto ostatně William poměrně dlouho váhal, zda má svou lásku požádat o ruku. Nakonec ale poslechl své srdce.

Nyní má však Camilla plnou moc a nikdo jí nesmí odporovat. A je tedy více než jasné, že své postavení dá Kate Middleton pořádně „sežrat”.