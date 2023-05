Camilla a král Karel III. svou lásku museli obhájit: Byla to trnitá cesta

Zdroj: Profimedia

Z rozvedené ženy až do královské rodiny. Než se královna Camilla usadila s králem Karlem III., prošla náročnou cestou. Jejich milenecký poměr způsobil obrovský skandál a obhájit lásku z dob minulých nebylo pro hrdličky vůbec jednoduché.

Než se Camilla (rozená Shand) seznámila s budoucím panovníkem, studovala v Anglii, Švýcarsku a Francii. Její budoucnost se změnila, když se v roce 1965 stala debutantkou v londýnské vyšší společnosti a jedna z jejich kamarádek ji seznámila s princem Charlesem.

Dvojice spolu začala randit v 70. letech, než musel princ odejít do služby u královského námořnictva. Zatímco Charles sloužil své vlasti, Camilla pokračovala ve vztahu s Andrewem Parkerem Bowlesem. Když se pak Charles vrátil z vojenské služby, dozvěděl se, že je Camilla už zasnoubená.

Shand se v červenci 1973 provdala za důstojníka britské armády a dvojice přivítala na svět dvě děti, syna Toma v roce 1974 a dceru Lauru v roce 1978. Charles se zase v roce 1981 odstěhoval k princezně Dianě a s ní měl společné syny prince Williama a prince Harryho.

Bylo to hluboce nepříjemné období

Během manželství se svými partnery začali Charles a Camilla tajně oživovat svůj románek. V prosinci 1994 se Camilla a Parker Bowles po jednadvaceti letech manželství rozešli. Jejich rozvod proběhl v březnu 1995.

Charles a Diana se zase rozešli v roce 1992 uprostřed spekulací o manželských problémech - a obvinění z nevěry na obou stranách. Jejich rozvod byl dokončen v roce 1996. Diana naznačila Charlesův poměr s Camillou v roce 1995 během svého nechvalně proslulého rozhovoru pro pořad BBC Panorama. "No, v tomhle manželství jsme byli tři, takže tam bylo trochu těsno," zavtipkovala zesnulá princezna z Walesu na téma, proč jí to s Charlesem nevydrželo.

V roce 1997 Diana tragicky zahynula v Paříži při autonehodě spolu se svým přítelem Dodim Fayedem a jejich řidičem Henrim Paulem. Dva roky po nehodě pak Camilla a Charles zveřejnili svůj vztah. Ačkoli dvojice tehdy čelila kritice okolního světa, nakonec si náklonnost získala. "Bylo to strašné. Bylo to hluboce nepříjemné období a nechtěla bych do něj uvrhnout ani svého nejhoršího nepřítele," vzpomínala Camilla v květnu 2017 pro Daily Mail o počátcích svého vztahu s Charlesem. "Bez své rodiny bych to nepřežila," dodala.

Dvojice se později v únoru 2005 zasnoubila a o dva měsíce uzavřela sňatek při civilním obřadu. Po svatbě Camilla převzala roli vévodkyně z Cornwallu a začala působit jako pracující členka královské rodiny. Před smrtí královny Alžběty II. zesnulá panovnice v únoru 2022 oznámila, že její snacha získá po Charlesově nástupu na trůn titul královny. Camilla se tehdy svěřila, že je "velmi poctěna a velmi dojata" královninou podporou.

Kamila a Charles museli o svou lásku bojovat