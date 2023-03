Cara Delevingne přiznala problémy s drogami: Léčila se v resortu celebrit

Zdroj: Profimedia

Populární modelka Cara Delevingne šokovala v létě svým vzhledem fanoušky po celém světě. Vše vygradovalo situací, kdy ji přistihli fotografové na letišti v Los Angeles. Modelka nemohla chodit a děsila okolí svou zanedbanou vizáží. Nyní ovšem vypadá opět jako ze žurnálu. Veřejně dokonce přiznala, že byla na odvykačce.

Po šokujících fotografiích, které obletěly svět, si modelka řekla zkrátka dost. Zdroj z jejího okolí prozradil, že se kamarádi supermodelky obávali, že se potýká s problémy s psychikou v kombinaci s užíváním návykových látek. Okolí modelky tak vidělo její problém mnohem dříve, než ona sama.

Opakovaný detox

Cara se ze své závislosti na drogách léčila už v minulosti. „Je to srdcervoucí, protože jsem si myslela, že se bavím. A pak v určitém okamžiku to bylo jako: ‚OK, nevypadám dobře,‘“ dodala pro magazín Vogue s tím, že se díky drogám cítila nepřemožitelná. Opakované pokusy o detox nevycházely, podle ní na to nastal správný čas až teď. „Jediné, co jsem věděla bylo, že kdybych pokračovala v cestě, na které jsem byla, skončila bych buď mrtvá, nebo bych udělala něco opravdu, opravdu hloupého,“ přiznala otevřeně.

Léčebna celebrit

Léčebna, ve které supermodelka pobývala, rozhodně nevypadá jako nemocniční prostředí. Terapeutický pobyt v rehabilitačním zařízení Cirque Lodge v Utahu si účtuje za měsíc pobytu od 20 do 50 tisíc dolarů. Zařízení se nachází v horách a najdete v něm arteterapeutickou místnost, nahrávací studio, posilovnu, kadeřnictví a nabízí také masáže, kryté lezecké centrum a koňskou arénu pro hipoterapii. Do této léčebny zavítaly v minulosti celebrity jako Lindsey Lohan, Eva Mendes, Mary-Kate Olsen, Demi Moore, Kirsten Dunst nebo Richie Sambora. V Cirque Lodge měla údajně modelka trávit prosinec a část ledna. "Caře se v léčebně dařilo velmi dobře. Účastnila se celého programu a skupinových setkání," prozradil o průběhu léčení pro Page Six blízký člověk z jejího okolí.

O tom, že je nyní hvězda filmu Sebevražedný oddíl v perfektní kondici, přesvědčila veřejnost svým vystupováním na přehlídce Vanity Fair a následně na předávání filmových Oscarů. Na obou galavečerech vypadala třicetiletá supermodelka naprosto perfektně. Po odchodu z léčebny stihla dokonce nafotit už dubnovou obálku pro časopis Vogue.