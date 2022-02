Carmen Mayerová odhalila rodinné tajemství, otce jí tajili téměř do dospělosti

Zdroj: Profimedia

Česká herečka Carmen Mayerová odhalila své velké tajemství. V šestnácti letech se dozvěděla, že muž kterého považovala za svého biologického otce, není ve skutečnosti jejím otcem.

Herečka Carmen Mayerová se rozpovídala v pořadu Třináctá komnata o rodinném tajemství. Původně pocházela z chudé horské vesnice na Mallorce. Carmen dlouho považovala za svého otce trutnovského architekta a malíře německé národnosti Carlose Mayera. Až v šestnácti letech se dozvěděla, kdo je jejím biologickým otcem.

Rodina z jiného těsta

„Vyrůstala jsem v poválečném období. Na své dětství vzpomínám s láskou a vděkem. Myslím, že pro mé rodiče byla ta doba velice těžká. Ale já to nevnímala. Maminka mluvila španělsky, francouzsky, italsky i německy, ale její čeština byla opravdu specifická. Je pravda, že na malém městě jsme byli asi trochu takovou podivnou rodinou,“ prozradila Carmen v pořadu 13. komnata.

Rozdílnost mezi sestrami

Herečka a její sestra se dozvěděly až jako náctileté o tom, že jejich biologický otec je někdo jiný. Ten údajně umřel ke konci války v zajetí, byl důstojníkem německého Wehrmachtu. Carmen nikdy nepřiznala Mayerovi, že ví o tom, že není jejím skutečným otcem. „Na začátek je třeba říct, že vztah rodičů ke mně a k mé sestře byl trošičku odlišný. Aida byla totiž jiná, dalo by se říci hrubšího zrna. Utíkala z domova, měla různé kamarádšofty. Doma se moc nedržela, zatímco já jsem mámě ráda i pomáhala. Jednoho dne jsem se proto maminky zeptala, jestli sestra nemá jiného tatínka než já. A maminka mi řekla, že máme obě jiného biologického tatínka. A tím je Manfred,“ popsala Carmen její prozření.

Carmen v České republice

Carmen jako dospělá přijala angažmá v královehradeckém divadle, tam se seznámila s hercem Maxmiliánem Hornyšem, vzali se a měli tříletou dceru. Zanedlouho se rozvedli, a tak se Carmen s dcerou vydala do Prahy, kde začala hrát v pražských divadlech. V Praze se potkala s Petrem Kostkou, ten byl vdovec s dvěma dcerami. Carmen neváhala a přijala je jako své, po pár letech se jim narodila společná dcera Tereza. Do její herecké kariéry vstoupila nemoc její maminky, o tu se začala starat a starala se o ni až do její smrti. Momentálně hraje v několika pražských divadlech. Vidět ji můžete v Divadle na Vinohradech, Na Fidlovačce i ve Studiu Dva a s dcerou Terezou v představení pro dvě herečky v Divadle Kalich.