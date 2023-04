Madonna i Miley Cyrus: Snímky, kde celebrity hrdě vystavují své ochlupení

Zdroj: Profimedia

Pokud byste to náhodou nevěděli, i v roce 2023 mají lidé ochlupení. Ano, a to i některé z vašich oblíbených celebrit. Chloupky jsou zcela normální a rozhodně se není za co stydět. Protože slavní lidé na sebevědomí zrovna nestrádají, když jim někde vykoukne nějaký ten chlup, rozhodně si s tím hlavu nelámou. Naopak, udělají z toho přednost a ještě svůj porost hrdě namíří k hledáčku objektivu. Kdo je největším propagátorem přírodního porostu?

V posledních letech se našla spousta hvězd, které na veřejnosti svoje chlupy doslova propagovaly. Nebyla to ale jen obyčejná recese, nebo že by už nevěděly co by. Byla to snaha o normalizaci. Chtěly demonstrovat, že mít chlupaté nohy, ruce, podpaždí nebo srostlé obočí je zkrátka lidské. Je pravda, že preference ohledně péče o vaše tělo je čistě vaší osobní volbou a v dokonalém světě by vás za chloupek nad horním rtem nejspíš ukamenovali, ale o to více je třeba zatleskat celebritám, které se svými miliony sledujících na Instagramu nebo Tik Toku zveřejní fotku, kde jim z podpaží vykukuje porost.

Cardi B měla chlupy na břiše

Mezi nejaktivnější bojovnice za "normální tělo" jsou například Miley Cyrus, Cardi B, Madonna nebo Gwyneth Paltrow. Emily Ratajkowski v roce 2019 pózovala pro časopis Harper's Bazaar, kde se nechala vyfotit s chloupky v podpaží. V doprovodném textu pak čtenářům vzkázala, že to, jestli se rozhodnout holit se, či nikoliv, je čistě jejich volba. "Jestli se rozhodnu oholit si podpaží nebo si je nechat zarůst, to je na mně," řekla. "Pro mě je ochlupení na těle další příležitostí pro ženy, aby uplatnily svou schopnost volby - volba založená na tom, jak se chtějí cítit."

Lourdes Leon vždy ráda ukazovala své chlupy na těle, ať už na červeném koberci nebo například na fotce se svou matkou Madonnou. Lourdes názory na ochlupení na těle nejsou překvapivé, protože sama její matka již dříve hrdě předváděla své ochlupení. Popová legenda sdílela v roce 2014 selfie na Instagramu s popiskem „Long hair...... Don't Care“.

V roce 2018 se raperka Cardi B objevila na pódiu v crop topu, které odhalovaly její chloupky na břiše. Porost na jejím břichu vyvolal na sociálních sítích pozdvižení, objevily se komentáře typu: "Potřebuje oholit to břicho," nebo "Před vystoupením by sis ty chlupy měla oholit."

Provokatérka Miley Cyrus

Gwyneth Paltrow se v minulosti otevřeně vyjádřila k tomu, že se nebude holit ani depilovat linii bikin. V roce 2013 se ukázala na červeném koberci v průsvitných šatech. Za své ochlupení se nestydí ani tato slavná hollywoodská herečka, což posléze zopakovala i ve sledované show Ellen Degeneres.

Nesmí samozřejmě chybět ani známá provokatérka a propagátorka ženství Miley Cyrus. V nyní už smazaném příspěvku na Instagramu Miley Cyrus ukázala své ochlupení v podpaží poté, co si je pro zábavu obarvila na růžovou.

Nejnovějším příspěvkem se pochlubila nedávno Rachel McAdams. Hvězda "Mean Girls" ukázala světu své neoholené podpaží na provokativním focení před uvedením filmu "Are You There God? It's Me, Margaret", natočeného podle oblíbeného románu Judy Blume z roku 1970. McAdams se v rozhovoru otevřela ohledně přijetí svého těla, které v průběhu jejího života procházelo různými změnami. V krásném photoshootu maminka dvou dětí leží na sametové pohovce s hlavou zakloněnou dozadu, zavřenýma očima a roztaženýma rukama. A právě zde může celý svět vidět její přirozenou krásu.

