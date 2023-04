Celebrity trpící depresemi: Cibulková se chtěla zabít, Holubová se málem upila

Zdroj: Profimedia

Celebrity v posledních letech otevřeně hovoří o depresích. Svými příběhy psychicky pomáhají jiným lidem trpící nepříjemnou duševní poruchou, která může skončit tragicky. Mezi českými hvězdami o nemoci otevřeně promluvila například Eva Holubová, Jiří Langmajer a mnoho dalších. Zatímco u některých má příběh šťastný konec, jiní bohužel takové štěstí neměli a deprese je stála předčasnou smrt.

Deprese je nemoc, která už zničila mnoho lidských životů. Své by mohly vyprávět i celebrity z českého rybníčku, které si kvůli vážné psychické nemoci sáhly na samé dno.

Vilma Cibulková si prožila opravdu krušné chvíle. Démon zvaný deprese ji zavedl až do psychiatrické léčebny, a to hned několikrát. Herečka kromě depresí bojovala také se závislostí na alkoholu a dokonce se pokusila spáchat několikrát sebevraždu.

Vždy usměvavá Eva Holubová má se zákeřnou nemocí též vlastní zkušenosti. Již od mládí ji trápí endogenní deprese. Jedná se o depresi bez zjevných příčin, která vzniká v důsledku nevyváženého chemického prostředí v mozku. Stejně jako jakákoliv jiná psychická porucha se léči za pomoci antidepresiv, které se musí brát dlouhodobě. Hvězda též bojovala se závislostí na alkoholu a stejně jako její kolegyně chtěla skončit svůj život.

Myšlenky na sebevraždu i návštěva psychiatrie

Další, kdo sváděl boj s depresemi většinu svého života, je Jiří Langmajer. Charismatický herec přiznal, že býval nepříjemný, zlý, občas i arogantní, což pramenilo z toho, že trpěl pocitem studu. Míval stavy, nedokázal s nikým komunikovat, protože nevěděl jak. Neuměl nasadit úsměv a být na někoho milý. Nakonec ho zachránil vztah s Adélou Gondíkovou, která mu pomohla se démonům postavit.

Marek Vašut se zase už dlouhých dvacet let úspěšné léčí a pravidelně navštěvuje psychiatrii. Tato zákeřná nemoc ho přitom málem dohnala za hranu. Kvůli afektivní poruše, která se často zaměňuje za depresi, se léčí u profesora Jiřího Rabocha.

Se svou zkušeností s myšlenkami na sebevraždu se nedávno svěřil také režisér Tomáš Magnusek. Na pomezí života a smrti se ocitl před necelými čtrnácti lety. "Jednou jsem zažil moment, kdy jsem letěl po dálnici z Prahy do Náchoda po hrozných ho*nech a už jsem měl chuť to strhnout na té D11 a napálit to tam do zdi, protože to bylo hrozný," popsal chvíle hrůzy na svém TikToku.

Mezi celebrity bojují s duševní poruchou je také Miroslav Hanuš, který se zpočátku bránil terapiím i antidepresivům. Navenek vždy pozitivně naladěný herec ve skutečnosti dlouho bojoval s endogenní depresí. Jak sám říká, stále nemá vyhráno, ale s nemocí se naučil žít. Během těžkých chvil ho podržela jeho manželka.

Jiní ale takové štěstí neměli a boj s depresí prohráli. Patří mezi ně například Petr Muk, Iveta Bartošová, Karel Svoboda, nedávno zesnulý Jan Pokorný a mnoho dalších.

Eva Holubová je jednou z mnoha celebrit, které si kvůli depresím sáhly na dno