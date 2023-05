Když hvězdy dluží: Godla splácí 1,5 milionu, Gajerová pomýšlela na sebevraždu

Zdroj: Profimedia/Koláž Šíp

Jsou slavní a leckoho by proto napadlo, že nebudou mít o peníze nouzi. Opak je ale pravdou. I známé osobnosti se slušnými příjmy se totiž mohou dostat do dluhů. Své o tom vědí například Marek Taclík, Veronika Gajerová nebo Zdeněk Godla.

Do dluhů se rozhodně nemusejí dostávat jen lidé s nižšími příjmy. I celá řada českých známých osobností, které nemají o práci nouzi a vydělávají si měsíčně nezanedbatelné sumy, se dostala do finančních problémů. A zatímco některým se podařilo odrazit se ode dna a své půjčky splatit, někteří se z dluhové pasti stále ne a ne dostat.

Marek Taclík

Přestože Marek Taclík patří k nejobsazovanějším českým hercům a přechází z jedné role do druhé, v osobním životě se mu zas tolik nedaří. A to hlavně kvůli obřím dluhům. Jak uvádí magazín Sedmička, v roce 2018 šel herec se svým dluhem ve výši 6,8 milionů do insolvence. Kvůli dlužné částce mu dokonce exekutoři zabavili byt v pražských Strašnicích. V letošním roce pak herec vyhlásil osobní bankrot.

Veronika Gajerová

O tom, jak dokáží dluhy člověka zničit, ví i herečka a dabérka Veronika Gajerová, která jistý čas dlužila bezmála 5 milionů korun. Situace pro ni byla natolik nezvladatelná, že dokonce uvažovala o sebevraždě. „Vůbec jsem nechtěla být. Těžko se mi o tom mluví. Je to, jako když vás semele tajfun, ale člověk to nesmí vzdát! A to se mi nestaly zdaleka tak hrozný věci jako jiným lidem,” svěřila se před časem pro Blesk. Nakonec se jí ale podařilo dluh razantně zmenšit a postupně se jej zbavuje.

Zdeněk Godla

Oblíbený herec Zdeněk Godla dluží zhruba 1,5 milionu korun. A zdá se, že se mu rozhodně neblýská na lepší časy. Podle Blesku byl herec v insolvenci, ale protože nedodržoval stanovené podmínky, insolvenční správce požádal insolvenční soud o to, aby Godlovo oddlužení zrušil. Herec ovšem tvrdí, že jde jen o nedorozumění…

Martin Dejdar

Ani Martinu Dejdarovi se dluhy nevyhnuly. Kvůli snímku s názvem Panství, který Dejdar koprodukoval, mu na bedrech přistál dluh ve výši 8 milionů korun. Distributor filmu mu totiž nevyplatil peníze, které získal za prodej snímku do zahraničí. „Tyto věci se bohužel táhnou dlouho, navíc jde o prohřešky jiných, které mi bohužel již 17 let znepříjemňují život,” povzdechl si herec v roce 2015 pro web iDNES.

Bolek Polívka

Do pořádných finančních problémů se kdysi dostal i herec Bolek Polívka, a to kvůli své farmě v Olšanech. Ta kdysi dlužila neuvěřitelných 36 milionů korun. Bolek Polívka se pak několik let s dluhy úspěšně pral a podařilo se mu je urovnat.