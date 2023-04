České hvězdy a drogy: Klempíř je považoval za povinnost, Mišík radí, jak je brát

Zdroj: Profimedia

Není žádným tajemstvím, že si mnohé ze zahraničních i českých hvězd společně se slávou, zájmem lidí a penězi užívají také drog. A zatímco s nimi někteří jen experimentovali, jiné drogy ovládly a stály je kariéru i zdraví. Které z českých hvězd se přiznaly k jejich užívání?

Drogy jsou tématem, o kterém drtivá většina slavných osobností mluvit nechce. Najde se ale několik z nich, které je vyzkoušely a o své zkušenosti se podělily s veřejností. Rozhodně ale nešlo o hrdé vychloubání, ale spíše varování pro ostatní.

Sámer Issa na scestí

Jedním z těch, kdo otevřeně promluvil o užívání drog, je zpěvák Sámer Issa. Ten byl po své účasti v SuperStar na vrcholu a zdálo se, že se jeho kariéra slušně rozjíždí. Pak ale okusil drogy. „Patřil jsem do zlaté mládeže, kde je tento styl života běžný. Člověk buď ochutná a řekne, nepotřebuju to, je to zbytečnost, nebo na tom skončí. Byl jsem mladej, byl jsem bláznivej a v mém věku si každej nějak užívá, takže i já jsem zkusil skoro všechno,” uvedl Sámer před lety v rozhovoru pro magazín LUI. Zpěvák se nakonec na drogy vykašlal, jeho hvězda už ale nikdy nezazářila tak jako předtím.

Oto Klempíř a jeho „povinnost”

K užívání drog se přiznal i hudebník Oto Klempíř z kapely J.A.R.. „Běžný byl amfetamin kombinovaný s THC. My jsme si to užívali jako takzvanou povinnost, která k tomu patří,” nechal se Klempíř slyšet v DVTV a dodal, že jej ze závislosti nakonec dostala manželka. „Moje žena je adiktoložka, takže mě z toho vytahovala ona,” prohlásil.

Adam Mišík varuje a radí

O své zkušenosti s drogami se podělil také Adam Mišík. Ten se přiznal k užívání „jen” marihuany. „Trávu jsem vyzkoušel, ale musím říct, že mi to nedělá úplně dobře od žaludku,” svěřil se pro Expres. V podcastu Honey Talk pak vysvětlil, že je v dnešní době prakticky nemožné nepřijít do styku s drogami. Záleží podle něj ale na tom, jak se k jejich užívání lidé postaví. „Když už se rozhodneš, neměl bys je brát bezhlavě, ale měl bys vědět, co bereš, kolik by sis toho měl vzít. Když už to děláš, tak alespoň v té nejvíc bezpečné cestě,” apeluje na mladé lidi.

Leoš Noha s drogami neskončil

Herec Leoš Noha o svém soukromí vždy mluvil velice otevřeně, a tak není velkým překvapením, že se mnohokrát rozpovídal i o své závislosti na drogách. Té se sice zbavil, návykové látky ze svého života ale stoprocentně nevyřadil. „Já nikdy neřekl, že je vůbec neberu. Občas si něco dám, to zas jako ne že ne. Akorát už se tomu nikdy nebudu věnovat vrcholově,” uvedl pro Blesk. „Jde to, jen člověk musí mít nějaký morál a vůli. Když mu tohle chybí, tak vesele fetuje dál. Já odborníky obecně nemám rád, takže si radši všechno vyřeším sám,” dodal ještě.

Tereza Pergnerová

K uživatelům drog dlouhé roky patřila i moderátorka Tereza Pergnerová, která ke konci holdovala hlavně heroinu. Ten ji zpočátku připravil o práci, později i o dobrou reputaci. V těch nejzoufalejších chvílích, kdy sháněla peníze na drogy, se nechala nafotit nahá pro časopis Leo. „Nikdy se s tím nevyrovnám,” svěřila se po letech v jednom z rozhovorů. Drog se ale zcela zbavila, začala se znovu objevovat v televizi a dnes je na ní nahlíženo jako na seriózní moderátorku. Tereza Pergnerová je ukázkovým příkladem toho, že je skutečně možné se odrazit ode dna zpátky ke hvězdám.