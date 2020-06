Víťa z Mandrage v tom není sám. Kdo ze slavných propadl drogám?

S pervitinem dlouhodobě bojoval bývalý člen skupiny Lunetic Martin Kocián. „V roce 1994 přišel kamarád a hodil mi kamínek do okna, že nejde do školy, ať taky nejdu, a šli jsme k němu domů a u něj jsem si dal poprvé lajnu pervitinu. Dva dny jsem nespal a dva dny nešel do školy a byl to na droze hezký zážitek. Pak jsem do toho spadnul,“ řekl Kocián webu eXtra.cz.

S drogami však úplně nesekl. „Dám si jednou za půl roku pro zábavu, když si chci zavzpomínat na staré časy. Jinak na to kašlu, žiji normální život, chodím na koncerty, jsem všude včas a varuji před pervitinem každého, protože jsem v tom fakt lítal a škoda každého mladého života. Chvíli to dává, ale pak si to dvakrát tolik vezme,“ popisuje zpěvák.