Kdo se bojí avokáda? Celebrity prozradily svoje největší strachy a fobie!

Liam Payne

Zdroj: winto

Bývalý člen rozpadlé skupiny One Direction se štítí lžiček a kávu si pravděpodobně míchá vidličkou. Kde se ale jeho strach ze lžiček vzal?

,,Je to divné. Jako malý jsem hodně zlobil, a když ve škole zlobíte, nutí vás za trest umývat nádobí," prozradil. ,,A já musel umýt spoustu nechutných lžiček, a tak nějak to ve mně zůstalo. Nechápu, co lidi s těma lžičkama dělají a nechci to ani vědět!