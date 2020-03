Hollywoodské hvězdy i světoví politici: Kdo všechno má koronavirus?

Pandemie koronaviru neděsí jen běžné občany, ale i hollywoodské hvězdy nebo představitele vysoké politiky. Onemocněním COVID-19 se nakazil třeba Tom Hanks se ženou nebo manželka kanadského premiéra Justina Trudeaua. Kdo je další?

„V Austrálii jsme se cítili unavení jako kdybychom byli nachlazení, bolelo nás tělo. Rita měla občasné zimnice, které začaly a zase skončily. Měli jsme i horečky. Nechali jsme se testovat na koronavirus a výsledek byl pozitivní. V současné době jsme v karanténě. Informace budeme i nadále zveřejňovat. Opatrujte se,“ napsal na Instagram herec Tom Hanks se ženou Ritou Wilson.

Pozor na sebe i své okolí dává i Heidi Klum, která má podezření na onemocnění COVID-19. V současné době je v izolaci a nemůže se stýkat se svojí rodinou. Stejně jako Hanksovi o tom informovala na Instagramu.

„Jako mnoho z vás, byla jsem nemocná celý týden a bohužel, můj manžel, který se vrátil ze svého turné před pár dny, se cítí taky nemocný. Abychom se pojistili, jsme raději každý sám, dokud nebudeme mít výsledky testů na koronavirus. Nechceme šířit zárodky a riskovat onemocnění jiných lidí a ani u sebe navzájem.“

Berte to vážně, říká Olga Kurylenko

Pozitivní test na koronavirus měla i herečka Olga Kurylenko. Do povědomí diváků se dostala jako bondgirl v bondovce Quantum of Solace. „Jsem zavřená doma poté, co mi vyšel pozitivně test na koronavirus. Byla jsem nemocná asi týden. Měla jsem horečku a závrať, to jsou mé hlavní symptomy. Starejte se o sebe a berte to vše vážně,“ popsala stávající stav na sociální síti herečka.

Koronavirus se nevyhýbá ani lidem působící ve vysoké politice. Koronavirem se nakazila třeba Sophie, manželka kanadského premiéra Justina Trudeaua. Ta je v současné době v izolaci. Veřejnosti se straní i samotný premiér, jak prohlásil jeho mluvčí.

„Výsledky testu Sophie jsou bohužel pozitivní. Proto bude prozatím v karanténě. Její příznaky zůstávají mírné, stará se o sebe a řídí se pokyny našeho lékaře,“ napsal premiér na svůj Twitter.

Ráno jsem se probudil s horečkou a bolestí v krku, uvedl australský ministr vnitra

V domácí karanténě je také australský ministr vnitra Peter Dutton. „Ráno jsem se probudil s horečkou a bolestí v krku,“ uvedl. Onemocněním trpí i francouzský ministr kultury Franck Riester. U Irene Montero, španělské ministryně pro rovné příležitosti, byla rovněž potvrzena nákaza. V karanténě je logicky její přítel, vícepremiér Pablo Iglesias.

Dále je nakažený tiskový tajemník brazilského prezidenta Fabia Wajngartena, šéf italské vládní Demokratické strany Nicola Zingaretti, íránský náměstek ministra zdravotnictví Iraj Hariri nebo šéf generálního štábu italské armády Salvatore Farina.

Všichni jsou důkazem toho, že příznaky koronaviru jsou velmi mírné a projevují se jako chřipka. Jedná se o lehkou bolest v krku, dušnost a kašel. V rámci bezpečnosti vaší i ostatních je podstatné nosit roušku. Situace je natolik vážná, že vláda omezila pohyb lidí po celém Česku.

„Vláda uvalila Česko do karantény. Podle usnesení karanténa v Česku platí od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení,“ dočtete se na stránkách vláda.cz.