CELEBRITY, které PŘIBRALY a jsou za to ŠŤASTNÉ

Emily Skye se proslavila jako fitness trenérka. Znala dokonale správnou skladbu potravin a spoustu lidí se u ní inspirovalo. Hodně cvičila kardio, aby hodně hubla, ale pak jí jednou praskly nervy a uvědomila si, že ji ničí pořád jen hlídat, co jí. Rozhodla se tedy s dietami skončit, jíst přesně podle sebe a začala cvičit více na sílu. Výsledkem je to, že sice nemá v pase 56 cm, ale 63, ovšem je to spokojené a šťastné břicho, nikoli hladové a podvyživené.