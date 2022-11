Výstava poporodních bříšek: Schicková ženy zarazila, Burešová je uklidnila

Zdroj: Profimedia

Když se Kristýna Schicková na sociální síti pochlubila po porodu svou postavou, možná ani netušila, jaký rozruch tím způsobí. Na fotografii pořízené jen pár hodin po porodu se totiž modelka pyšní štíhlým bříškem, podle kterého by snad nikoho ani nenapadlo, že v sobě devět měsíců nosila miminko. Mezi ženami příspěvek vyvolat jistou míru závisti. Herečka Eva Burešová se ale rychle snažila všechny dámy uklidnit.

V posledních měsících se několik slavných českých žen dočkalo vytouženého potomka a kromě radostných fotek miminek se na sociálních sítích se svými fanoušky rodičky podělily i o to, jak po porodu vypadají jejich bříška. O velké pozdvižení se postarala Kristýna Schicková, která jen pár hodin po porodu vypadala, jako by snad ani nebyla těhotná. To mezi ženami vyvolalo závist i lítost nad tím, že jim samotným ani po několika měsících po narození miminka bříško nezmizelo. Eva Burešová je ale pohladila po duši.

Moje tělo je dokonalé!

„Klid, mamky! Některé vypadáme i po dvou měsících po porodu jako v šestém měsíci. A vůbec mi to nevadí. Protože moje tělo je dokonalé. Vytvořilo člověka!” uvedla Eva Burešová na svém Instagramu a snažila se motivovat i další ženy, které mají po porodu se svými bříšky problém.

„Hrdě vystavujeme těhotenská bříška, ale pak, když nám dají ten úžasný zázrak, co tělo vytvořilo, se za něj stydíme? Neblázni, mámo! Jsi nádherná. Úžasná. Bohyně. Nečekala jsem takovou reakci na mé dnešní stories. Tolik úžasných žen. Jste krásné! Jste silné! Vaše bříška, strie, jizvy, jsou sexy a úžasné,” hlásala ještě herečka, která sama šla s kůží na trh a ukázala poporodní bříško.

Ze zvyku jej hladí

Každé tělo je zkrátka odlišné a zatímco někdo se zbaví poporodního bříška za pár hodin, jiným může cesta trvat delší dobu. Své o tom ví i například zpěvačka Jitka Boho, která před pár dny přivedla na svět syna. Ta si rozhodně žádné strachy z vypouklého bříška nedělá. „Občas si ho ze zvyku ještě hladím,” napsala zpěvačka k fotografii a svým slovům se zasmála.