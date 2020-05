Tom Cruise není jediný. Které další celebrity propadly scientologii?

Bohem scientologické církve je kromě jeho zakladatele L. R Hubbarda a nynějšího vůdce Davida Miscavigea slavný hollywoodský herec Tom Cruise. A jakožto jeden z nejvýše postavených členů má za úkol zlanařit co nejvíce celebrit. Některé jeho kouzlu podlehly, některé se s ním rozvedly (Nicole Kidman, Katie Holmes), jiné mu ulehčily práci - do této sekty se už narodily.

Scientologie je jedno z těch nových a aktuálně nejkontroverznějších náboženství. Přesto ho miliony věřících po celém světě, včetně České republiky, kde však není registrováno, berou smrtelně vážně.



Je všeobecně známo, že praktiky této sekty jsou nanejvýš rozporuplné. Vstupní pohovor například probíhá tak, že před vás postaví kameru, do které máte říct vaše nejtemnější tajemství. Ty si církev uchová pro případ, že budete chtít zdrhnout.



Mnoho bývalých členů dosvědčilo, jak to uvnitř tohoto zvráceného náboženství, jež věří na kosmické bytosti, vypadá. Členové jsou donucováni, aby zpřetrhaly veškeré vazby s lidmi, které jimi opovrhují. To se ostatně stalo Nicole Kidman, jejíž dvě děti, která má s Cruisem, svou matkou dlouhé roky odmítají vidět.



Znáte seriál Příběh služebnice? Dystopický Gileád a jeho zvrácený pohled na náboženství je přirovnáván k scientologii, hlavní herečka tohoto seriálu Elisabeth Moss je však také členkou církve a své náboženství brání. Mezi další slavné členy patří například Laura Prepon z Orange is the new black nebo lamač ženských srdcí John Travolta. A to je pouze zlomek.



