Sexuální tajemství celebrit: Nejperverznější odhalení hollywoodu

,,Jestli se po prodeji klubu někdo dostane do záznamu a zveřejní to na dark webu, nebo se ven dostane seznam lidí přihlášených k newsletteru klubu, zničí to tisíce rodin," pokračuje zdroj. Odhaduje, že od otevření klubu se do systému nasbíralo kolem 100 000 lidí. ,,Spousta lidí už dlouhé roky nejsou aktivními členy, přesto si šéfové klubu drží jejích osobní údaje pro případ návratu."

Herečka Gwyneth Paltrow se ke klubu veřejně hlásí a dokonce ho zpromovala na svém lifestylovém blogu Goop. Její jméno je údajně uvedeno na seznamu kupců, tato informace ovšem není nijak potvrzená. Kromě ní navštěvuje klub i její manžel Brad Falchuk.