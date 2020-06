Těmto číslům neuvěříte! Celebrity prozradily počet sexuálních partnerů

Jméno v našich krajích neznámé, zesnulý hráč NBA ve své knize A View from Above z roku 1991 napsal, že se vyspal… a to se podržte… s 20 000 různými ženami!

,,Ano, je to pravda, 20 000 různých slečen. V mém věku to znamená 1.2 ženy denně, každý den od mých patnácti let." Jednou ze "šťastných" byla i matka režiséra Quentina Tarantina. ,,Moje máma s ním randila. Byla jedna z tisíců dalších." Basketbalista zemřel v roce 1999 ve věku 63 let.