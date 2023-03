Železný, Janda, Pizingerová: O děti je připravila krutá nemoc i tragická událost

Zdroj: Profimedia

Veřejnost zasáhla zpráva o úmrtí nejstaršího syna bývalého generálního ředitele televize Nova Vladimíra Železného. David Železný podle médií zemřel na rakovinu žaludku. Těžký osud ztráty dítěte potkal i řadu dalších českých celebrit.

Do životů slavných ratolestí zasáhla rakovina, nadváha i psychické problémy. Některé děti zemřely velmi malé, jiné se zase dožily dospělosti. Slavní rodičové se s těžkou ztrátou vyrovnávají po svém, někdo na svého potomka vzpomíná v písních, někdo zase založil nadaci na pomoc nemocným dětem.

Trápení hvězd

Vladimír Železný

Smutnou novinu o smrti třiapadesátiletého Davida zveřejnil jako první web eXtra.cz. Rakovina v rodině Železných zasáhla už podruhé. Před pěti lety zemřela na zákeřnou nemoc první manželka bývalého generálního ředitele TV Nova Marta Davouz.

Dalibor Janda

Syn oblíbeného zpěváka ukončil svůj život v roce 2003. Dalibor junior se zabil skokem z Nuselského mostu, tehdy mu bylo pouhých jednadvacet let. Okolnosti nešťastné sebevraždy nejsou dodnes jasné. „Možná to bylo z nešťastné lásky. Byl zamilovaný do nějaké Pavlíny, nikdy jsem s ní nemluvil. Ani jsem nechtěl,“ prohlásil smutně Dalibor Janda starší.

Petr Janda

Osudem zkoušený Petr Janda přišel hned o dva nejbližší členy rodiny. Manželka rockového zpěváka zemřela na rakovinu vaječníků, syn ve třiatřiceti letech zase na nádor ma mozku. Petr junior s nemocí bojoval dlouhých jedenáct let, lékaři mu přitom při zjištění nádoru dávali jen dva roky života.

Helena Růžičková

I nezapomenutelná herečka Helena Růžičková přišla o svého jediného milovaného syna. Jiří trpěl celý život nadváhou, která se silně podepsala i na jeho zdraví. V roce 1999 zemřel na celkové selhání organismu. Nešťastná matka ho přežila o necelých pět let.

Nepřízeň osudu potkala například i Vendulu Pizingerovou, té zemřela dcera Klárka už v pěti letech na leukémii. Stejné nemoci podlehla v devíti letech Míša, dcera oblíbeného zpěváka Michala Davida. Minulý rok oznámil tragickou událost v rodině slavný herec Miroslav Donutil. Jeho syn Martin Donutil s partnerkou Sárou Affašovou přišli o novorozeného syna, miminku přestalo tlouct srdce. O nemluvně přišla i Veronika Žilková. Syn oblíbené herečky a Martina Stropnického, Melichar, se narodil s vrozenou vadou. Lékaři se ho snažili držet při životě dlouhých osm měsíců.