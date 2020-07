Nejšílenější slavné vztahy: Útok holí, vyražené zuby, ponížení s protézou

Seriál Slunečná přivítá na place hollywoodskou hvězdu z Harryho Pottera!

Slunečná je největší seriálový trhák posledních let! Scénáristé proto nic nepodceňují a diváci se po letní pauze na co těšit! Do děje totiž vstoupí herec, který zazářil například v Harry Potterovi!