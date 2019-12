VÁNOCE U CELEBRIT: Jakou mají výzdobu? Nechte se inspirovat!

Jedna z nejtěžších a zároveň nejkrásnějších věcí na Vánocech je výzdoba. Někomu postačí malý plastový stromek, který využívá od doby, kdy se odstěhoval od rodičů do malé garsonky nad kokainovým doupětem, jiní si potrpí na extravagantní výzdobě celého domu. Stromeček musí být obrovský a luxusně ozdobený, jmelí zavěšené nad každým vstupem, gerlandy rozhozené na jakákoliv prázdná místa a okenní rámy polepené barevnými světýlky. Jestli jste už vyčerpali všechny nápady na výzdobu, co se mrknout, jak to zmákly slavné hollywoodské hvězdy? Jejich povedenou výzdobu najdete v naší galerii.