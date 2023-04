Velká sláva, nebo maškarní? Na cenách Anděl se to hemžilo podivnými outfity

Zdroj: Profimedia/Koláž Šíp

Předávání hudebních cen Anděl patří každoročně mezi českými zpěváky k nejdůležitějším událostem roku. Není proto divu, že si vždy dávají záležet na výběrů svých outfitů a snaží se zazářit. Bohužel se nezřídka kdy stává, že někteří z hostů poněkud „přestřelí”. A letošní ročník rozhodně nebyl výjimkou.

Ceny Anděl rozhodně nejsou jen přehlídnou skvělých hudebních čísel, ale také nejrůznějších outfitů. Známé české tváře se inspirují v zahraničí a po vzoru světových hvězd se na sebe snaží upozorňovat dokonalými modely, ale také poněkud extravagantními až šokujícími róbami.

Rozálie Havelková vsadila na extravaganci. Zdroj: Profimedia

Květinová víla

Snad nejvíce na sebe na cenách Anděl upozornila zpěvačka Rozálie Havelková, která se na červeném koberci objevila jen v korzetu, punčochách a květinovým boa, které zářilo všemi barvami. Jednu z květin si nasadila i na hlavu.

Obočí ostatních pak svým outfitem zvedala i sestra Adama Pavlovčina, Radka. Ta totiž oblékla růžové šaty, pod které si vzala zvláštní průsvitnou sukni.

Kateřina Žbirková zářila. Doslova. Zdroj: Profimedia

Ve stylu světových hvězd

Z těch lépe oblečených hvězd na cenách Anděl zazářila Emma Smetana a její manžel Jordan Haj. Zpěvačka sáhla po zlatých košilových šatech, které byly dostatečně dlouhé na to, aby zakryly to nejnutnější, ale zároveň dostatečně krátké na to, aby ukázaly její štíhlé nohy.

Kateřina Žbirková, vdova po Miru Žbirkovi, se také blýskla. A to doslova. Ve svém třpytivém saku a kalhotách totiž jako disco koule oslňovala všechny kolem sebe.

Nejvíc sexy outfit večera vynesla Andrea Bezděková. Zdroj: Profimedia

A na třpytivý kostým vsadila i Ewa Farna. Velkým překvapením večera byla Anna K. Ta si totiž běžně na šaty nepotrpí, tentokrát se ale v jedněch ukázala, a to rovnou v růžových. Bez debat nejvíce sexy outfit večera vynesla modelka Andrea Bezděková, která nejenže ukázala svou perfektní postavu, ale také krásné opálení, které se jí stále ještě drží od natáčení reality show Survivor.