Charlotte Ella Gottová mohla zažít chvíli slávy: Velké pódium jí uniklo o vlásek

Obchod - Obchodní zástupce/kyně 50 000 Kč

Pracoviště: Opavská 805/73, O - Poruba Kontakt e-mailem. KDO JSME? - Uniqa pojišťovna a.s. čítá více jak 800 obchodních zástupců a 100 specializovaných distribučních míst a pomáhá klientům s pojištěním osob, majetku a vozidel. - Naší vizí je, aby každý klient dostal profesionální finanční službu a náležitý servis. KOHO HLEDÁME? - Pracovité a komunikativní kolegy/ně s maturitou, trestní bezúhonností, kteří chtějí pracovat v příjemném a zkušeném kolektivu, který Vám pomůže ve Vašich začátcích.. - Zodpovědné a samostatné Osobnosti, kteří budou mít možnost pracovat na přepážce zavedené kanceláře a servisovat i naše stávající klienty... - Cílevědomé a ambiciózní lidi, kteří chtějí mít možnost ovlivnit Svou kariéru, tak velikost i velikost Svého příjmu nebo pracovní dobu... CO VÁM NABÍZÍME? - Nadstandardní finanční ohodnocení. Obchodníkům Uniqa pojišťovny náleží vícesložková mzda (kombinace fixních odměn, provizí plus další bonusy. Odměny ve výši 500.000 kč během prvních 3 let. - Motivační bonusový systém - Příjemný kolektiv a prostředí na pobočce, díky němu budete mít stále k dispozici zázemí, kde budete mít možnost si připravovat podklady pro jednání s klienty, nebo čistě jen využít konzultace se svým nadřízeným nebo kolegy. - Budete mít k dispozici portfolio stávající klientů a budete pracovat na zavedené pobočce - Praxe v oboru není podmínkou, stačí mít chuť se vzdělávat a pracovat na sobě. Je nám zcela jasné, že zorientovat se v pojišťovnictví není jednoduché, a proto jsme na to připraveni (náš vzdělávací systém je připraven i na kolegy, kteří nepochází z oboru). U nás pracují jak absolventi škol, kteří u nás nabírají jedny ze svých prvních pracovních zkušeností, tak přední TOP obchodníci, kteří již mají své vlastní pobočky - Agenturní kanceláře