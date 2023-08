Černochová se odvázala se známým hercem v rozkroku, záhy přišla kritika

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Tereza Černochová se ve svém novém videoklipu pořádně odvázala. Hvězda skupiny Black Milk a Monkey Business se nebála jít úplně do naha. Její nový počin vzbudil vášnivé diskuze nejen kvůli erotice.

Videoklip vznikl k nové písni Pánev. Single odkazuje na ženy, které vnímají muži jako kuchařky v domácnosti a zanedbávají jejich krásná těla a potřeby. Tuto myšlenku se Černochová snažila přenést právě do čtyřminutového videa.

Daniel v nahém klíně

Čtyřicetiletá zpěvačka chtěla ukázat, že ještě nepatří do starého železa. Její ňadra v klipu zakrývají pouze gerbery, rozkrok zase sushi. Právě do jejího klína na závěr videoklipu ulehl herec Marek Daniel. Seriálový Tonda Blaník nebyl jediná hvězda, která se v klipu objevila. V roli rapujícího melounu vstoupila do děje i Bára Poláková. „Doufám, že touto písní pobavím všechny ženy, které pro své milované muže stojí u plotny za jakýchkoli okolností a připravují laskominy, aby zaujaly drahé polovičky,“ řekla po vydání singlu Černochová.

Inspirace v zahraničí

Pozorní hudební nadšenci si všimli toho, že podobný klip už někdy viděli. Jak to tak vypadá, pro bývalou hvězdu holčičího tria Black Milk byla inspirací americká zpěvačka Katy Perry. Ta před šesti lety nechala v klipu k písni Bon appétit servírovat také jídlo na svém těle. Podobností se našlo ale daleko víc, jak prozradil komentář jednoho z pozorných fanoušků. „Velký špatný a navíc okopírované od Katy Perry. Nejde o hudbu, ale o nápad a celkovou vizualizaci a ty blond vlasy to bezpochyby potvrzují.“

Tereza Černochová si užila svou největší slávu v době dívčí skupiny Black Milk. Holčičí trio vyprodávalo sály a jejich hity znal snad každý. Černochová, Zeťová a Kerndlová rozpustily svou skupinu v roce 2005 kvůli osobním neshodám.