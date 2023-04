Voldánová sleduje zemětřesení na ČT zpovzdálí: Jak dnes vypadá a čemu se věnuje?

Zdroj: Profimedia

Česká televize během posledních měsíců zažila pořádné zemětřesení. Kromě toho, že ji opustilo několik z jejích hlavních tváří, se řešily osobní spory zaměstnanců a také obvinění ze sexuálního obtěžování. K tomu všemu z obrazovek zmizela moderátorka Marcela Augustová. Není ale jediná, kdo zničehonic odešel. V minulosti se o pořádné pozvižení postarala i například Jolana Voldánová.

Moderátorka Marcela Augustová patří k těm nejvýraznějším tvářím České televize. Pro tu pracuje už několik dlouhých let a je tak s ČT neodmyslitelně spjata. Jenže v posledních týdnech v relaci Události, komentáře, kterou moderovala, k vidění není. Její příznivci ovšem nemusejí mít strach. Jak totiž pro Blesk informoval sám ředitel České televize Petr Dvořák, Marcela Augustová ze své domovské stanice neodešla. Jen své pracovní nasazení omezila, aby se mohla věnovat rodině.

Obvinění ze šikany i obtěžování

Spousta lidí si ovšem absence Marcely Augustové ani nevšimla. A není se čemu divit, pod záplavou skandálů, které Českou televizí v posledních měsících otřásly, šlo totiž změnu v pracovním rozvrhu Marcely Augustové velmi jednoduše přehlédnout.

Vše začalo ve chvíli, kdy byl moderátor Marek Wollner obviněn ze sexuálního obtěžování na pracovišti. V návaznosti na obvinění Českou televizi opustil. Chvíli na to se podle eXtra.cz snesla obvinění i na hlavu moderátorky Nory Fridrichové, která čelila nařčení z toho, že měla šikanovat své kolegy. To se však neprokázalo.

V posledních týdnech se pak o pořádné pozdvižení postaral moderátor Jakub Železný, který byl policií natočen přitom, jak špatně zaparkoval a nakonec se místo omluvy se strážníky hádal.

Nečekané výpovědi

Diváky pak překvapily i výpovědi dvou žen, které byly rovněž s Českou televizí několik dlouhých let neodmyslitelně spjaty. První z nich byla Daniela Písařovicová, která přesedlala na DVTV, druhou pak Světlana Witowská.

Daniela Písařovicová přitom byla sama hlavní tváří pořadu Události, komentáře, ve kterém kdysi po odchodu nahradila Jolanu Voldánovou. Ta na ČT strávila neuvěřitelných 18 let. Nakonec se rozhodla změnit práci, protože měla pocit, že je čas začít se věnovat něčemu jinému. Její odchod byl prto mnohé velkým překvapením. To, že končí, totiž oznámila během přímého přenosu. „Řekla jsem to šéfům a věděla to ještě Daniela Písařovicová, která mě nahrazovala. Ale jinak to nikdo nevěděl,” nechala se před časem slyšet v 7 pádech Honzy Dědka. Následně si vyzkoušela několik různých prací, největší radost jí ale dělá rodina.