Z pódia k policii i k rodině: Kam vítr zavál finalisty z Česko hledá SuperStar?

Desítce finalistů vůbec první řady pěvecké show Česko hledá SuperStar mnozí předpovídali obrovské hudební úspěchy a hvězdnou dráhu, realita ale vypadá docela jinak. U hudby totiž zůstalo jen několik málo z nich a většina našla štěstí a radost v jiných profesních oborech. Co dělají hvězdy prvního ročníku Česko hledá SuperStar dnes?

Diváky nedělního přenosu SuperStar čekalo velmi milé překvapení. Po sedmnácti letech se totiž na pódiu sešli finalisté prvního ročníku show Česko hledá Superstar, aby společně zavzpomínali na své hudební začátky a zazpívali píseň Veď mě dál. Celá desítka někdejších finalistů ovšem nedorazila. Chyběly Aneta Langerová a Petra Páchová. To ovšem fanouškům ani zbytku přítomných nebránilo v tom, aby se mohli nostalgicky vrátit v čase. Někteří ze soutěžících se přitom chopili mikrofonu i po dlouhých letech.

Hudba živí jen některé

I když tenkrát jistě všichni finalisté měli oprávněně naději na to, že se stanou hvězdami a budou vydávat jednu desku za druhou, ke splnění velkých snů došlo jen u pár z nich. Tou nejvýraznější osobností první řady SuperStar zůstává její vítězka Aneta Langerová. Ta začala kout železo v době, kdy bylo ještě pořádně žhavé, a podařilo se jí vypracovat mezi vůbec nejlepší a nejpopulárnější zpěváky v Česku. Má vlastní kapelu a od začátku své kariéry vydala celkem pět alb, z toho prozatím poslední s názvem Dvě slunce vyšlo v loňském roce.

A u hudby zůstal i Tomáš Savka. Vydal dvě alba, avšak více než samotný zpěv jej zlákalo muzikálové herectví. Na svém kontě má mnoho významných rolí a v roce 2014 se dokonce stal za svou úlohu Che v muzikálu Evita držitelem Ceny Thálie.

Jednou z nejvýraznějších tváří Česko hledá SuperStar byl rovněž Sámer Issa. Ten si po soutěži užíval hlavně přízně fanynek, které mu takřka padaly k nohám. Vydal tři desky, natočil několik reklam a vyzkoušel si dokonce moderování. Jak se ale zdá, Sámer zřejmě nikdy netušil, jak se slávy chopit a využít ji k dalším úspěchům. Dlouho o něm pak nebylo slyšet. V loňském roce nazpíval duet s Lucií Vondráčkovou a od té doby je zase ticho.

A s Lucií Vondráčkovou nazpíval píseň i Julian Záhorovský. Julian se hudbě věnuje naplno. „Nově vyučuji i děti hru na kytaru. Skončil jsem s prací, kterou jsem dělal v oblasti PR, a žiji jen hudbou,” nechal se před časem slyšet zpěvák pro eXtra.cz.

Martina Balogová se po soutěži snažila prorazit jako profesionální zpěvačka, než se na ni ale konečně usmálo štěstí, uplynulo několik dlouhých let. Jak je z jejího Instagramu zřejmé, Martina natáčí jeden videoklip za druhých a koncertuje, kde se dá.

Stáhli se do ústraní

Dlouhou dobu nebylo vidu ani slechu po Šárce Vaňkové. Ta poté, co v SuperStar skončila na druhém místě, vydala dvě alba, zahrála si jednu z hlavních rolí v komedii pro mladé a chvíli dokonce moderovala svůj vlastní pořad. Pak se ale stáhla, přestěhovala se na Slovensko a kromě jejích blízkých snad nikdo netušil, co se s ní vlastně stalo. Dnes už je ale zpět v Česku a září po boku hudebníka Richarda Nálepy. Zpěv už je pro Vaňkovou jen koníčkem a nevypadá to, že by chystala nějaký velký comeback.

Sympatický Petr Poláček se hudbě léta věnoval i po soutěži, pak ji ale pověsil na hřebík a začal podle eXtra.cz pracovat u cizinecké policie. Obdobně je na tom i Standa Dolínek, který vystřídal hned několik zaměstnání a nakonec si otevřel vlastní pojišťovací kancelář. Veronika Zaňková se hudbě věnuje jen okrajově a Petra Páchová všechen svůj čas věnuje rodině.

