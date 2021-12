Česko hledá SuperStar po 17 letech, Šárka Vaňková vysvětlila, proč je zklamaná

Zdroj: TV Nova

V nedělním živém finále Superstar se po dlouhých sedmnácti letech objevili pohromadě účastníci historicky prvního ročníku této pěvecké soutěže. Místo desíti amatérských zpěváků z původní party ale dorazilo jen osm. Vítězka Aneta Langerová a v dějinách zapomenutá Petra Zlatuška Páchová se nedostavily, jaký měly důvod a proč to ostatní zklamalo?

Od vysílání první řady SuperStar uběhlo neuvěřitelných sedmnáct let. Za tu dobu se v soutěži vystřídali různí porotci, kteří v show objevili spoustu nových talentů.

První ročník se ale zapsal do dějin a jeho finalisty si lidé pamatují i po letech. Proto bylo pro diváky příjemným překvapením, když se v nedělním živém vysílání sešla téměř celá parta z první série.

Do studia dorazili Tomáš Savka, Standa Dolínek, Martina Balogová, Sámer Issa, Julián Záhorovský, Petr Poláček, Šárka Vaňková a Veronika Zaňková Černá. Na setkání ale nepřišla vítězka Aneta Langerová a Petra Zlatuška Páchová. Proč dámy chyběly se ihned stalo tématem číslo jedna. Šárka Vaňková přiznala jisté zklamání.

Páchová je na mateřské, zpěváci za živé vysílání nedostali ani korunu

Petra Zlatuška Páchová skončila v soutěži na osmém místě a hudbě se po vypadnutí nevěnovala naplno. Dnes je Petra dvojnásobnou maminkou na plný úvazek. Vzala si baskytaristu Honzu Lstibůrka, který hrál na SuperStar v doprovodné kapele a právě kvůli mateřským povinnostem na sraz SuperStar nedorazila.

Větší emoce ovšem vzbudila nepřítomnost vítězky Anety Langerové. "Nebudeme se k tomu vyjadřovat, těch důvodů je více," sdělil eXtra.cz bratr a manažer zpěvačky Nikola Langer.

Pod slibem anonymity pak někteří z finalistů přiznali, že za vystoupení na Nově nedostali ani korunu, a to mohl být důvod, proč Langerová nabídku odmítla. "Nova se spolehla na to, že sem všichni z nostalgie naklušou, a měla vlastně pravdu. Ale zablokovat si lidi na dva dny, nedat jim honorář, nedat jim ani nic za cestu, maximálně tomu, kdo byl zdaleka, zaplatit hotel, to je fakt smutné. Nova nám navíc slíbila, že do toho jde nás všech deset. To byla v podstatě i naše podmínka, buď všichni, nebo nikdo. Řekli nám, že kývli všichni. Až tady na místě jsme zjistili, že to tak není," prozradila zklamaně jedna z bývalých hvězd české SuperStar 2004.

Záhorovský a Vaňková neskrývají zklamání

Zatímco většina zpěváků první série nepřítomnost Langerové komentuje anonymně, Julian Záhorovský ani Šárka Vaňková své zklamání neskrývají. Podle Záhorovského je produkce podvedla tím, že jim slíbila, že na živé vysílání dorazí všech deset účastníků.

"Mysleli jsme, že tam budeme všichni. Všichni jsme do toho z nostalgie právě proto šli. Až na místě jsme zjistili, že tam všichni nejsme," postěžoval si zpěvák.

"Chybí jen Zlatuše a Aneta," napsala do komentářů Šárce Vaňkové Eva Feuereislová alias Plastic queen a zpěvačka ihned reagovala: "Bohužel… Taky jsme z toho byli zklamaní," odpověděla Vaňková. Místo radosti ze setkání po letech tak některým ex SuperStar po vystoupení zůstala v ústech hořká pachuť zklamání.

