Protekce? Talent moderuje manželka Rytmuse, jen těžko odráží ostrou kritiku

Natáčení nového ročníku show Česko Slovensko má talent je v plném proudu a letos diváky čekají změny. Zaběhlou moderátorku Lujzu Garajovou nahradí manželka rapera Rytmuse Jasmina Alagič!

Česko Slovensko má talent běží v Čechách a na Slovensku od roku 2010. Za dobu svého fungování už prošla soutěž celou řadou změn. V historicky prvním ročníku byla pouze tříčlenná porota ve složení Lucie Bílá, Jaro Slavík a Jan Kraus, kterého ve třetí a čtvrté sérii nahradil Martin Dejdar.

Po Dejdarovi se do křesla porotců posadil Leoš Mareš, poté ale na jeho místo nastoupil Jakub Prachař, který do té doby pořad moderoval. Od této řady byla porota čtyřčlenná.

Sedmou a osmou řadu moderovali Lujza Garajová Schrameková a David Gránský, letos ale Lujzu nahradí manželka Rytmuse Jasmina Alagič.

Minulý ročník byl zrušen kvůli pandemii

Původně bylo odvysílání deváté řady naplánováno už na rok 2020. Přihlašování do Talentu bylo spuštěno v listopadu roku 2019, kvůli pandemii covidu-19 byly ale zrušeny castingy, které se měly konat na konci března.

Tvůrci proto vyčkali na začátek letního období, kdy došlo k rozvolnění. Castingy nakonec proběhly minulý rok, 25. a 26. července na Slovensku a 1. a 2. srpna v České republice. Vzhledem k opětovnému šíření nemoci byla show opět odložena.

Na jaře roku 2021 proběhla další vlna castingů castingů, tentokrát v on-line podobě.

Výměna moderátorky diváky rozzuřila!

Letos v porotě opět zasednou Jaro Slávik, Jakub Prachař, Diana Mórová a Marta Jandová, kteří se na této pozici skvěle osvědčili.

Změna ale proběhne u moderátorů, Lujza Garajová Schrameková z projektu odstoupila a nahradí ji Jasmina Alagič. Ačkoliv Garajová schytávala za své výkony pořádnou kritiku, výměna diváky příliš nepotěšila.

"To už jste nemohli vybrat horší individuum? Ani Lujza se tam moc nehodila a vy tam dáte Alagič??? Těšila jsem se na show, je moje oblíbená, ale tímhle jste to pokazili pořádně, nevím, jestli se na to bude dát dívat. Škoda, velké zklamání," rozčilují se fanoušci Talentu v komentářích. Pravdou je, že Rytmus má jistě kontaktů dost, ale spíše než z protekce Jasminu obsadili, protože je zkrátka populární.

Alagič si z haterů nic nedělá a na Instagramu jim dokonce poděkovala! "Děkuji z celého srdce televizi za příležitost, velmi se těším! Přátelé a všichni vy, kteří bohužel radost s námi nesdílíte, já vám slibuji, že se budu snažit být pro vás co nejméně iritující (v rámci svých možností). Děkuji, že mi dáváte šanci!"

Jasmína Alagič se těší na nové příležitosti.

