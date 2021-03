Smutný Český lev 2021: Bez diváků... Vládla Krajina ve stínu, vítězil i Šarlatán

Slavnostní vyhlášení filmových cen Český lev proběhlo letos ve velmi komorní atmosféře. Nejen, že počet hostů musel být omezený, ale každý, kdo už pozvánku dostal a chtěl se zúčastnit, se už ve čtvrtek musel nechat otestovat na covid-19. Také se po ukončení slavnostního ceremoniálu v Rudolfinu nekonala žádná velkolepá párty, jak tomu bylo v minulých letech zvykem a hosté v honosných róbách hezky zase cupitali domů.

Žádné červené koberce, žádná média, žádný lesk a sláva. Letošní osmadvacáté předávání filmových cen Český lev proběhlo dost smutně a můžeme být vlastně rádi, že při všech opatřeních, které u nás panují, vůbec proběhlo. Budova Rudolfína, kde se přímý přenos uskutečnil, působila temně a ponuře. Nic nenapovídalo tomu, že se za jejími zdmi vyskytují ty největší celebrity, které naše kotlina může nabídnout.

Televizního přenosu se zúčastnili pouze nominovaní a předávající. Nikdo z nich neměl možnost si s sebou přivést doprovod. Dovnitř mohli navíc jen herci s negativním výsledkem testu na covid, a to včetně realizačního týmu. Většina celebrit si tak stejně jako obyčejní smrtelníci nenechala přímý přenos ujít na České televizi.

Už začátek se nesl v depresivním duchu, kdy herci prosí moderátora Václava Koptu, ten je na tajňáka nastrká do svého auta, aby se na předávání dostali. Nakonec se to některým z nich podaří a utajená sláva mohla začít. Sice bez diváků v sále, ale i tak s velkou parádou, aby se filmy, seriály a kina podpořila.

Špatný rok pro filmový průmysl

Kopta hned zpočátku prozradil, že i přes špatný rok, české filmy ve světě opět bodovaly. Šarlatán je například v užší nominaci na Oscara a Nabarvené ptáče bodovalo na evropských festivalech.

Aby se umělci poklonili hrdinům letošního roku, zdravotníkům, ceny předávali herci a herečky, kteří někdy hráli lékaře nebo lékařky. Cenu za vedlejší mužskou roli jako první předala Simona Babčáková, která si zahrála lékařku z protialkoholní léčebny ve filmu Úsměvy smutných mužů. První sošku Českého lva si odnesl Jiří Mádl za film Modelář, kde ztvárnil roli bývalého rappera.

V ženském pokolení za vedlejší roli zabodovala Petra Špalková za film Krajina ve stínu. Ta se nemohla ceremoniálu zúčastnit, proto alespoň pro diváky natočila videovzkaz. Cenu jí měl předat zpěvák a hudebník Michal Malátný, který si zahrál v komedii Chyťte doktora.

Minuta ticha za ty, co nás opustili

Ocenění za mimořádný počit v oblasti audiovize předal Ivo Mathé za všechny tři počiny loňského roku. Českého lva za nejlepší kostýmy předala krásná seriálová setřička Sabina Laurinová Zuzaně Krejzkové za film Krajina ve stínu. Film je černobílý, proto dobové kostýmy dělají svoje. Cenu za nejlepší scénografii si odnesl Martin Kurel za minisérii Marie Terezie. Sošku převzala partnera, protože Kurel už bohužel není mezi námi. Na to konto Kopta vyhlásil minutu ticha za ty, kteří nás v minulém roce opustili a že jich nebylo málo. Za některá úmrtí bohužel mohla i epidemie koronaviru.

Co televizní obrazovky v loňském roce nabídly? Herec, Veterán, Stockholmský syndrom. Jaký televizní film vyhrál? Vítězem se stala minisérie Herec. Cenu za nejlepší zvuk předala herečka, která si zahrála setřičku i doktorku, Sandra Nováková. Převzal ji Radim Hladík jr. za film Šarlatán, který prozradil, že to pro něj byl nejtěžší film v životě. Ruku v ruce s touto kategorií jde i nejlepší hudba, kterou vyhrál Jakub Kudláč za film Krajina ve stínu.

Že máme šikovné studenty, o tom není pochyb. Cenu Magnesia za nejlepší studetský film předala Lenka Vlasáková, a to s radostí. Vyhrál její favorit Adam Martinec s počinem Anatomie českého odpoledne. Kopta mobil přivezl i herce, který při pandemii pomáhal v nemocnici, Tomáše Motonohu. Ten poděkoval všem dobrovolníkům, kteří nejsou lhostejní v této nelehké době a předal cenu za nejlepší střih Janu Daňhelovi opět za Krajinu ve stínu. Ten si pochvaloval surovost filmu.

Nejšťastnější byla Bartošová za masky

Masky mají ve filmu velké postavení, umí totiž herce proměnit k nepoznání. Českého lva za nejlepší masku předala Jitka Schneiderová z Anatomie života a získali ji Adriana Bartošová a René Stejskal za film Havel. Bartošová měla takovou radost, že se celým sálem neslo její nadšené kvílení, což pobavilo všechny ostatní účastníky galavečera.

Nominaci za nejlepší televizní seriál proměnili Zrádci. Cenu obdrželi z rukou legendárního herce Pavla Zedníčka, který v pohádce Lotrando a Zubejda léčil prací. Cenu za nejlepší krátký film předal mladičký Josef Trojan, který exceloval ve filmu Šarlatán. Českého lva získala Anatomie českého odpoledne, která se prezentuje jako portrét češství.

Animovaný film si vzal pod patronát gynekolog z Ordinace v růžové zahradě Petr Rychlý a z obálky vytáhl vítězné jméno Barevný sen. Film o svobodě, lásce a raccích. Cenu za nejlepší kameru předala Alena Mihulová známá z legendárního filmu Sestřičky, kde si zahrála po boku Jiřiny Jiráskové. Lva obdržel film Šarlatán a kameraman Martin Štrba.

Nejvíce bodovala Krajina ve stínu

Titul nejlepší scénář si vysloužil film Krajina ve stínu a tvůrce Ivan Arsenjev.Ten je založený na skutečných událostech. Cenu předal hvězdný herec Karel Roden. Jednu z nejdůžitějších cen, a to herec v hlavní roli, přišla předat stále šarmantní Eliška Balzerová. Ta ocenila soškou a svým úsměvem Ivana Trojana za ztvárnění homosexuálního léčitele Mikoláška. Hlavní ženskou hereckou roli vyhrála Magdaléna Borová opět za film Krajina ve stínu. Cenu jí předal nedávno sedmdesátiletý kolega z Národního divadla Miroslav Donutil.

Václav Kopta také uvedl do síně slávy dalšího oceněného za přínos české kinematogrofii. Šlo o režiséra Hynka Bočana, který se zapsal do srdcí diváků mnoha legendárními filmy. Bylo na něm vidět dojetí a ze srdce poděkoval všem svým spolupracovníkům.

Cenu za nejlepší režii předal elegán a gentleman Jirka Bartoška Agnieszce Holland v zastoupení za mega film Šarlatán, která si prý natáčení v Česku nesmírně užila. Poděkovala na dálku českým divákům za to, že ji považují za jednu z nich. V dokumentárních filmech zabodoval snímek V síti, o predátorech na sociálních sítích, který rezonoval českým prostředím jako už dlouho nic. Kopta předal i to nejdůležitější ocenění a to za nejlepší celovečerní film roku 2020. Tím se stal snímek Šarlatán.