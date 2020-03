Móda z Českých lvů: Arichteva měla prsa venku, Křenková přijela z tábora

Na udílení cen Český lev se to celebritami jen hemžilo. Každá si na sebe vzala to nejlepší, co měla. Některým se model opravdu povedl, jiným už méně. Lehké společenské faux paux předvedla třeba Marta Issová, která už podruhé vynesla ty stejné šaty.

Český lev je opravdovou možností, jak se blýsknout a zejména herečky toho rády využívají. Od přebalovacího pultu si odskočila herečka Tereza Ramba, jež zvolila volné bílé šaty s přezkami, které působily originálně a nápaditě. Připomínala řeckou bohyni a zdobila ji především obrovská radost z ceny. V kategorii Nejlepší ženský herecký výkon to byla právě ona, která ji získala za film Vlastníci. Svým outfitem jí skoro trumfla Veronika Arichteva, jež sice žádnou cenu nevyhrála, protože nebyla nominovaná, ale ukázala prsa. Následně ještě stihla popřít těhotenství, jak je jejím dobrým zvykem. „Užívám si, že mám prsa, jaká jsem nikdy neměla. Už se mi to nechce vyvracet. Už je to trapný. Prostě se mám dobře. Je to vidět nejen na prsou, ale taky na zadku, na rukou a na obličeji. Třeba za měsíc zjistím, že těhotná opravdu jsem," svěřila se Arichteva, jejíž bujný výstřih v zelinkavých šatech opravdu nešel přehlédnout. Zlata Adamovská ukázala výstřih, na věk nehledí Drobné faux paux způsobila Marta Issová, která vynesla podruhé stejné šaty. Růžovky vytasila na jistém filmovém festivalu už loňský rok. Nedá se jí ale upřít, že to v nich opět rozzářila. Zatímco ostatní dávali přednost střídmějších barvám, Issová se toho nebojí. Odvahu prokázala, co se barev týká, i Jitka Čvančarová. Ta na sebe oblékla šaty výrazně zelené. Bylo až s podivem, že neměly výstřih, který má její manžel tak rád. „Mám výstřihy ráda. Určitě je budu nosit. Líbí se mi to a manželovi taky. Nevím, proč když se cítím dobře, bych nemohla vyjít ven třeba s pytlem na hlavě," uvedla dříve pro eXtra.cz. Jistě by s ní souhlasila i Zlata Adamovská, která si na předávání Českých lvů vybrala velmi odvážnou róbu. Vedle manžela Petra Štěpánka se nesla v šatech, které měly pořádně hluboký výstřih. I přesto byly černé šaty s modrými květinami velmi vkusné. Eliška Křenková vynesla místo šatů pytel To Eliška Křenková zvolila úplně opačnou strategii a ukázala se v šatech, které zahalovaly takřka všechno. Byly sice jednotné smetanové barvy, ale zvláštně poskládané. Tvar netrar její postavě příliš nelichotil a vypadala spíš, jak když přijela z tábora v prapodivném pytli. Eliška má velmi jemný obličej, a tak si může divočinu dovolit. Snad se příště bude inspirovat u svých hereckých kolegyň. Pokud se bojí výrazných barev, příklad si mohla vzít z Anny Gaislerové, jež se ukázala v šatech ledové barvy. Vypadala, jako kdyby vypadla z pohádky Ledové království. K zrzavým vlasům ale tento módní styl ,včetně střihu šatů a barvy, sedí. Za pozornost stojí jistě u muži, ale pravdou je, že u nich není tak moc co hodnotit. Nebyl tam nikdo, kdo by přišel nějak nevkusně oblečen. Režisér Viktor Tauš vsadil na černočenou. Herec Jiří Schmitzer si vzal šedivou košili místo bílé, co byla příjemná změna. Bílou totiž zvolili úplně všichni včetně Jiřího Mádla. U toho však nebylo zajímavé, do čeho byl oblečen, ale spíše to, že ho na Lvy doprovodila maminka. Po žádné přítelkyni ani vidu, což je zvláštní, protože Jirka je opravdový fešák. Třeba se mu po Lvech poštěstí.