Slzy, štědré dary i obrovský potlesk: Český lev byl ve znamení solidarity

Letošní ročník předávání filmových cen Český lev se v mnohém od ostatních lišil. Kvůli probíhající válce na Ukrajině se nesl ve zcela jiném duchu, než byli všichni zvyklí. Pořadatelé zrušili červený koberec, výzdobu i bujarou afterparty a ušetřené peníze věnovali potřebným. A nezaostávaly za nimi ani přítomné hvězdy, které ve svých projevech nepokoje na Ukrajině často zmiňovaly.

Devětadvacáté předávání cen Český lev, které se uskutečnilo 5. března, probíhalo velmi netradičně. Pořadatelé, dobře si vědomi nepokojů na Ukrajině, z pochopitelných důvodů z programu vyřadili několik bodů, na které byli diváci i hosté z předchozích ročníků zvyklí. Chyběla například honosná výzdoba, příchod hvězd na červeném koberci a neuskutečnila se ani afterparty. Namísto toho se všichni semkli a vyjádřili hromadně podporu Ukrajině.

Obrovský potlesk hned na začátku

Předávání filmových cen Český lev se zúčastnil i ukrajinský velvyslanec v České republice Jevhen Perebyjnis, která se v úplném počátku večera chopil mikrofonu. „Říká se, že umění a sport jsou mimo politiku. Myslím, že to dnes neplatí. Už není nic polovičního – buď jste na straně dobra, nebo zla. Není to jen Putin, kdo tu válku začal. Velká část ruského národa to buď podporuje, nebo mlčí. Ty nejhorší věci ve světě se dějí kvůli lhostejnosti,” řekl hned v úvodu svého projevu a pokračoval s žádostí, aby filmoví tvůrci přerušili jakoukoliv komunikaci s ruskými představiteli umění a filmu a vyřadili jejich projekty z nejrůznějších filmových festivalů. Za svůj proslov velvyslanec sklidil potlesk vestoje.

Jevhen Perebyjnis nebyl zdaleka jediným, kdo se k situaci na Ukrajině vyjadřoval. Celá řada hvězd, které se objevily na pódiu buď jako ty, které cenu předávaly, nebo ty, jež ji přijímaly, válku na Ukrajině nepřešly. Svými slovy dojímala celý sál například Elizaveta Maximová anebo Václav Neužil, který si převzal cenu za nejlepší mužský výkon v hlavní roli za film Zátopek.

Štědrý dar

Během večera mohli diváci posílat také dárcovské SMS zprávy na podporu Ukrajiny. Ještě předtím, než předávání cen skončilo, se podařilo vybrat více jak pět a půl milionu korun. SMSky ale neposílali jen diváci, ale také celá řada z přítomných. Například herec Pavel Liška podle Blesku údajně příspěvek poslal přímo na pódiu.

Mladá režisérka Diana Cam Van Nguyen si převzala ocenění za svůj studentský snímek Milý tati. K této ceně se pojí také finanční odměna ve výši 100 tisíc korun. Režisérka si však ze sumy nenechala ani korunu. „Hlavně bych chtěla říct, že je tohle jediná cena na Českých lvech, která má i nějakou peněžní hodnotu. A tu bych tedy chtěla dát celou Člověku v tísni,” prohlásila.

Některé z hvězd vzhledem k situaci oželely i nákup nejrůznější šatů a doplňků. Herečka Karolína Krézlová si vzala šaty, které už doma měla, a peníze, jež chtěla investovat do nákupu bot, věnovala charitě. A podobně učinila i Jitka Čvančarová. Ta oblékla pověstné modré šaty, která ukázala už na karlovarském filmovém festivalu. „Pořizovat si, zvláště v dnešní době, nové šaty, to by mi připadalo absolutně marnotratné, takže recykluji,” řekla k volbě svého modrého outfitu, který svou barvou připomínal modrou z ukrajinské vlajky. „Celé Akademii, celé Evropě, celému světu chci poděkovat, že jsme spojeni srdcem, v lásce, v dobru, v obdivu k hrdinství, k odvaze, ne v tom zlu,” uvedla se slzami v očích na pódiu.