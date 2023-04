Ivana Gottová po dlouhé době vylezla z ulity, přiměla ji k tomu Havlová

Zdroj: Profimedia

Oblíbená destinace českých celebrit Tenerife se dočkala opravdu luxusní akce. Na ples, který se konal v této známé lokalitě, dorazila celá řada slavných osobností. Jeden z nejluxusnějších hotelů Bahía del Duque na pobřeží Costa Adeje uspořádal pro české hvězdy opulentní večírek.

Mezi nejpřekvapivější hosty patřila bezesporu Ivana Gottová, která se na veřejnosti moc často neobjevuje. Naposledy se ukázala minulý rok na předávání prestižních cen Český slavík. Akci si nenechal ujít ani Michal David nebo známý miliardář Richard Chlad se svou mladičkou snoubenkou Annou.

Hvězda Havlová

Česko-Slovenský ples nesl charitativní podtext. Benefice proběhla na podporu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Luxusní akce se konala už podruhé, první ročník se odehrál ještě před covidem v dubnu 2019. Letošní ročník hostil takové hvězdy jako je bývalá první dáma Dagmar Havlová nebo také již zmíněná Ivana Gottová. Obě dámy zvolily černé elegantní šaty, Havlová vynesla model známé české návrhářky Beaty Rajské. Následně na svém Instagramu sdílela vzpomínku plnou díků na tento speciální večer. „Moji milí, nechávám tu pár momentek z včerejšího plesu, kde Nadace získala 302 100 CZK na projekt Oběti domácího násilí. Děkujeme všem dárcům a organizátorům za tuto pomoc. Kdo se ptáte na šaty, jsou od Beaty. Děkuji!“

Chlad se perfektně bavil

Unikátní akci si nemohl vynachválit bývalý automobilový závodník a miliardář Richard Chlad. Ten na Tenerife tráví převážnou část roku, před časem si tam pořídil luxusní vilu. „Seděli jsme u stolu s kamarádem, který hrál a vystupoval s Michalem Davidem, pak se u nás sešla zábavná partička skvělých lidí. S Aničkou tam možná dvě hodiny v kuse našla společné téma Dáša Havlová,“ pochlubil se pro expres.cz. „Od půl osmé večer do dvou hodin do rána to bylo zkrátka úžasné, zábava střídala zábavu. První byl velký rozjezd s místní karnevalovou skupinou, to byla show jako blázen, pak bylo skvělé vystoupení zpěvačky Dashy s orchestrem a Michal David, ten to rozjel úplně neskutečně. Také musím říct, že na závěr večera byla velká pecka Petr Nagy jenom s akustickou kytarou. Všichni jsme si zkrátka zavzpomínali a zazpívali jako za našich mladých časů,“ přiblížil atmosféru večírku.