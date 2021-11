Český slavík 21: Gottová plakala, Bílá okřikla Sokola, Řezník se dožadoval dluhu

Zdroj: Profimedia

Po několika letech se vrátil na televizní obrazovky legendární hudební večer, při kterém získají ocenění ty nejlepší zpěváci a kapely České republiky. Tvůrci vsadili na vtip, proto večerem provedli ostřílení baviči Ondřej Sokol a Aleš Háma. Co přímý přenos přinesl? Kdo měl nejdrsnější projev plný vulgarismů? Vzpomínalo se na Karla Gotta a Mekyho Žbirku? A kdo nahradil božského Káju na pomyslném trůnu?

Český slavík patřil léta mezi nejprestižnější ankety, které se každoročně vysílaly na televizních obrazovkách. Tato soutěž o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku či skupinu se poprvé konala už roku 1962 a jejím tvůrcem byl Ladislav Smoljak.

Už od toho roku ji diváci milovali a hvězdy showbyznysu se předháněly v tom, kdo usedne v předních řadách. Ocenění byli patřičně hrdí na to, že diváci vidí jako ty nejlepší právě je. Letos bude vše jinak. Hlasování proběhlo speciální D21 metodou od matematika Karla Janečka na platformě Decision 21. V každé kategorii hlasující rozdělil pět hlasů a volil si svého zlatého, stříbrného a bronzového slavíka.

Už na začátku bylo jasné, že vše bude letos jinak. Bez respirátorů byli jen moderátoři a několik rebelů, jinak je měli všichni hosté precizně nasazeny. Bylo tedy těžké rozeznat, kdy se smáli a kdy jim vtípky moderátorů přišly trapné. Možná to bylo někdy lepší. Hlavně ze začátku se Sokol s Hámou s pochopením příliš nesetkali.

V kategorii zpěvačky byly nominovány stálice jako Monika Absolonová, Lucie Bílá, Hanka Zagorová, Ewa Farna nebo Aneta Langerová. Letos se ale mezi ty nejlepší probojovaly i Eva Burešová, Monika Bagárová, Martina Pártlová či Lenny.

Nakonec si bronzového slavíka odnesla Eva Burešová. Sošku jí vtipně předal partner kuchař Přemek Forejt, stříbrného přebrala z rukou Ondřeje Brzobohatého překvapivě Lucie Bílá, která jistě pomýšlela na zlato, i když tvrdila, že už nečekala vůbec žádného. No a zlatého si v roce 2021 zasloužila Ewa Farna. Ta se poprvé od prozrazení dalšího těhotenství objevila na veřejnosti. Plakala a tvrdila, že to není hormony v těhotenství. Předala ho bývalá první dáma Dagmar Havlová, která se přiznala, že vyje jako kojot na měsíc.

V kapelách letos bodovaly u diváků klasicky Chinaski, Divokej Bil, Kryštof a Kabáti. Ale také Jelen nebo třeba Dymytry. Miláčky publika jsou už několik let i Mirai, kteří aspirují na vítězství a to samé platí i o kapele Slza. Nominován byl radikální Ortel, který se už dříve na předávání postaral o nejedno pozdvižení.

Třetí místo vyhlásila Gábina Partyšová v černé slušivé róbě. Gábina plní výzvu 100 dní v pohybu a vypadá naprosto skvěle. Na bronzové příčce se nečekaně umístila kapela Kabát, která ani nevěděla, kolikátá skončila. Čekala totiž mimo sál, aby členové nemuseli mít roušky. Stříbrnou pozici zaujala za přítomnosti legend televize Nova Lucie Borhyová a Rey Koranteng kapela Kryštof. Richard Krajčo měl stejně blýskavý proslov jako bylo jeho zlaté sako. Na zlatého slavíka z rukou olympionika Lukáše Krpálka letos dosáhla kapela Mirai.

"Je to pro nás velké překvapení, protože obě kapely, které tu stály chvíli před námi, jsme hráli v dětství u táboráků," neskrýval nadšení frontman Mirai Navrátil.

Kategorie Hip Hop je ve Slavíkovi nová a je to znát. Moderátoři byli při uvádění interpretů z této kategorie spíše trapní než cool. Cenu za třetí místo předal herec Zdeněk Godla. Byla určena pro Raega. Stříbrný slavík šel k rapperovi Marpo, ten se přenosu nezúčastnil. Předala ho neřízená střela českého showbyznysu v červeném outfitu a baretu, Jakub Kohák. Zlatý slavík skončil u kontroverzníko Řezníka. Rapper si přebral cenu v masce a vyhejtoval celou českou pop music. Jeho projev byl drsný a v mnoha věcech bohužel pravdivý, ale styl, jakým byl podaný, byl naprosto přes čáru. Řezník si dokonce vyžádal peníze za výhru, která mu byla před několika lety odepřena. V obálce ji opravdu obdržel. Bohužel ho ani to nepřimělo mlčet a než odešel z pódia, znovu anketu pozurážel.

V kategorii Objev roku se mohly hlasy posílat Anabelle, kapele Bert and Friends nebo Michalovi Horákovi. Všechny počiny byly více než podivné, ale u diváků zvítězil Michal Horák. Sošku předal Mirai.

Mezi muži zase letos vynikal svou tvorbou a diváci ho ocenili Richard Krajčo, Vojta Dyk či Mirai Navrátil. Ze starých bardů se do nominace dostal Nohavica a Vojtek. Nemohl chybět ani kontroverzní Landa, pomatený Klus, oblíbený Ztracený a alternativní Pokáč. Mládí a trendy zastupoval bývalý účastník SuperStar Ben Cristovao.

Na tuto kategorii se samozřejmě čekalo nejvíce. Kdo zaujme místo božského Káji? Lze ho vůbec na trůnu nahradit? Bude mít oceněný vůbec radost?

Od začátku se vzpomínalo na Mistra a jeho legendární větu, že "to opravdu nečekal". Bylo to smutné. Nakonec ale na třetím místě skončil Richard Krajčo. Byl zaskočený, prý s cenou vůbec nepočítal. Poděkoval především své kapele. Cenu mu předala krásná Tatiana Gregor Brzobohatá. Na druhé příčce skončil Pokáč. Jméno přečetly matky na plný úvazek Monika Bagárová a Patricie Pagáčová. A králem české hudebné scény se po smrti Karla Gotta stal Marek Ztracený. Večera se samozřejmě zúčastnila i vdova po Mistrovi, která cenu předala a Marka dlouze objala. Měla dojemnou řeč.

"Chtěla bych, aby se vítěz zamyslel, v čem spočíval Karlův celoživotní úspěch, bylo to díky přístupu k fanouškům, pokoře, skromnosti, slušnosti a o tom, že se pro své fanoušky rozdával. Byl tu pro fanoušky celý život, až do konce svých dní," pak se rozplakala a celý sál začal tleskat.

Stejně dojemnou řeč měl i Ztracený, který se při děkovné řeči také rozplakal. Děkoval přítelkyni, synovi a hlavně rodičům.

"V mém srdci je jediný slavík. Tuhle cenu bych chtěl poslat nahoru Karlu Gottovi!" řekl nakonec.

Celkového slavíka získal Marek Ztracený a předal ho miliardář a znovuobjevitel Českého slavíka Karel Janeček, který ve své řeči mluvil převážně o koronaviru a restrikcích.

Nejvelkolepější a nejpestřejší vystoupení předvedl rozhodně Kapitán Demo spolu s Honzou Bendigem a Zdeňkem Godlou. Jejich cikánský song rozhýbal celé publikum, které si potančovalo v křeslech.

Vzpomínalo se také na Mekyho Žbirku a porotce SuperStar Marián Čekovský zazpíval jednu jeho píseň. Publikum mu dlouho tleskalo. Večer byl zakončen největšími hity Karla Gotta, které zazpívali jeho kolegové a přátelé.

A co říci závěrem? Chtělo by to jistě poděkoval sponzorovi pořadu Karlovu Janečkovi, díky kterému se pořad, který na české obrazovky bezesporu patří, mohl vrátit zpět. Snad se bude jeho úroveň rok od roku ještě více zvedat, moderátoři zapracují na trapných místech a některé celebrity pochopí, že jdou na galavečer a ne do restaurace na čínu.