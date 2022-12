Slzy, dojetí, radost i hraniční humor: Letošní Český slavík nabídl úplně všechno

Zdroj: Profimedia

Jubilejní 60. ročník ankety Český slavík přilákal pozornost diváků z mnoha důvodů. Někteří si nechtěli nechat ujít moment, kdy si jejich oblíbený interpret dojde na pódium pro své ocenění, jiní chtěli nasát alespoň skrze obrazovku atmosféru noblesního večera. Tak či tak ale dostali víc, než možná čekali. Které momenty dozajista utkvěly každému v paměti?

Ani na letošním předávání hudebních cen Český slavík nebyla nouze o chvíle, které diváky u televizních obrazovek rozesmutnily, pobavily a možná také naštvaly. Smích a slzy se objevovaly i na tvářích hvězdných hostů, kteří seděli v publiku.

Ticho a pláč

Tím vůbec nejemotivnějším momentem večera bylo vystoupení Moniky Absolonové, která na počest zesnulé zpěvačky Hany Zagorové zazpívala jeden z jejích největších hitů s názvem Rybičko zlatá, přeju si. Jakmile se Absolonová postavila k mikrofonu, nikdy z přítomných hostů ani nedutal. Během zpěvu se pak mnohým v očích třpytily slzy. Na konci písně to pak byla i sama Absolonová, kdo se neubránil pláči. Píseň tak ani nedozpívala. Jen se s bolestí ve tváří dívala do nebe a poslala zesnulé zpěvačce polibek.

Vytáhli minulost Pergnerové

Rozesmutněný sál pak rychle vrátila do nálady trojice moderátorů Ondřej Sokol, Aleš Háma a Tereza Pergnerová, kteří večerem provázeli. Ti se na pódiu nezdráhali bavit všechny přítomné nejrůznějšími vtípky a brali si přitom na paškál některé z přítomných, ale i sebe sama. Sokol s Hámou se například strefovali do Pergnerové, když naráželi na její nahé snímky, které kdysi nafotila pro erotický časopis Leo. „Tereza byla úplně historicky první, kdo na Nově Slavíka moderoval v roce 1997. V té době jsem ji úplně miloval, měl jsem dokonce pověšený plakát,” řekl Aleš Háma. „A jaký plakát, kluci? Z Esa, jo?” reagovala moderátorka, které bylo jasné, kam pánové míří. „V tom Esu jsi byla oblečená, jo? Tak to nebylo z Esa,” odvětili jí Sokol s Hámou.

Smích a pak lítost

Během večera si ale moderátoři vystřelili také například z Jaromíra Soukupa anebo Petra Jandy. Jejich humoru neunikl ani MMA zápasník Karlos Vémola s manželkou Lelou. Těm ale moc do smíchu nebylo. „Krásné je, že Karlos si skutečně vzal svou Lelu. A byl jí věrný po celou dobu obřadu. To je přece nádherné,” smála se Tereza Pergnerová. Na druhé den ale svá slova přehodnotila.

„Já bych se chtěla omluvit Lele a vlastně i Karlosovi, že jsem si to mohla odpustit, možná jsem se nechala strhnout tou atmosférou. Mělo mě něco zarazit. Chci, aby to zaznělo, že je mi to moc líto. Já si Karlose vážím nesmírně a vlastně jsem počítala s tím, že to přijme jako nadhled, lehkost, žert. Teď mě to mrzí. Je mi to líto. Teď bych tento vtip prostě škrtla,” omlouvala se na sociální síti.