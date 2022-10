Čestmír Mázl přežil a vrací se do Ordinace, je z něj jiný člověk

Zdroj: TV Nova

Chvíle, na kterou diváci Ordinace v růžové zahradě 2 čekali, je tu. Čestmír Mázl přežil krvavý útok a vrací se z Mexika. Na letišti ho bude čekat jeho žena Alena. Oblíbeného gynekologa z Kamenice čeká ovšem nelehký návrat do reality. Jeho život se po otřesné zkušenosti obrátí vzhůru nohama.

Na začátku letošního roku se dostavil obrovský šok. Čestmír Mázl byl v Mexiku, kam odjel jako lékař v rámci humanitární mise, postřelen. Ačkoli se jeho tělo nikdy nenašlo, podle očitých svědků byla Mázlova zranění smrtelná. I pátrání po něm bylo bezvýsledné, tudíž byl úředně prohlášen za mrtvého.

Čestmír přežil

Život v Kamenici běžel dál, jeho žena Alena se zamilovala do medika Ondřeje a smutek a truchlení postupně vystřídaly každodenní radosti a starosti. I noční můry emočně vyčerpané Aleny, v nichž se jí Čestmír zjevoval, po čase ustaly. Jenže nic není tak, jak se může zdát. Několik indicií, že Čestmír může stále žít v mexickém zajetí, se proměnilo v realitu. Čestmír svému zranění nepodlehl a teď se vrací zpět domů.

Nový člověk

Diváci se dočkají pořádného překvapení. „Ne, tentokrát již není snem ani přeludem, střelbu v Mexiku přežil a několik měsíců tam byl jako lékař v zajetí nucen vykonávat mnohdy otřesné věci. Nikdo tedy nemůže čekat, že se do Kamenice vrátí starý známý Mázl, gynekolog, který dokáže vždycky pobavit a rozesmát. Postava prožila obrovské trauma, navíc se vrací k rodině, do níž přibyl nový muž, takže má, jak se říká, hodně naloženo,” prozradil představitel Mázla Petr Rychlý. A dodává: „Jako herec jsem za tuto změnu v charakteru postavy vděčný, najednou přede mnou stojí zcela nové herecké výzvy. Jsem přesvědčený, že jako mě baví traumatizovaného Mázla hrát, tak bude diváky Ordinace bavit ho sledovat. Žádnou rodinnou selanku u Mázlů ať ale nečekají, ve čtvrtek začíná Čestmírovo velké životní drama!” Jak to tak vypadá, fanoušci Ordinace se mají opravdu na co těšit.

