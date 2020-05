Procházka mezi hroby: Co dělal Čestmír Řanda těsně před smrtí?

„Rouška je hororový divadelní kostým. Nošením roušky šíříte strach,“ dodal. Mnohým přátelům bude chybět. „Zemřel Čestmír Řanda ml. Producent, scénograf, malíř, herec, divnej pavouk, ale kamarád. Pozdravuj na druhé straně, Čestmíre, ale ještě ať mi panáka nenalévají,“ vtipkoval moderátor Slávek Boura na sociální síti.

„Nemám pocit, že by se Čenda zabil, nebo odešel dobrovolně. Nehraje mi to, nepil, nekouřil, nebyl to feťák a měli jsme stejné názory. Je to divné,“ napsala na Facebook Anife Vyskočilová.