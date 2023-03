Čestmír Řanda ml. a kruté rodinné prokletí: S otcem je zabila stejná nemoc

Zdroj: Profimedia

Známý český herec Čestmír Řanda mladší se ve svém životě potýkal s velkými dluhy. Právě proto se spekulovalo o tom, že spáchal sebevraždu. Zemřel v pouhých šedesáti letech. Za náhlou smrtí stálo nakonec selhání srdce stejně jako u jeho otce.

Slavný český herec a producent se narodil 15. května 1959 v Plzni do rodiny legendárního herce Čestmíra Řandy. S tím si dokonce zahrál ve snímku z roku 1964 s názvem Táto, sežeň štěně!

Dále jste ho mohli vidět v komedii Jak ukrást Dagmaru, ve válečném velkofilmu Tmavomodrý svět nebo ve snímku Jméno kódu Rubín. Nejslavnější rolí byl předseda družstva v seriálu Dobrá voda.

S dabérkou Reginou Řandovou měl syna Čestmíra

V soukromém životě neměl Řanda mladší na růžích ustláno. Za ženu si vzal oblíbenou dabérku Reginu Řandovou, se kterou měl syna Čestmíra, třetího pokračovatele tohoto slavného jména. Manželství však nevydrželo. Život s Řandou totiž nebyla procházka růžovou zahradou.

Celý život byl vášnivým kuřákem, a to i přesto, že prodělal tuberkulózu. Už jeho otec měl velké problémy se srdcem, ale na to on nedbal a své srdce nešetřil. Později měl domluvenou operaci srdce, měli mu dělat bypass, který ale bohužel už nestihl.

Spekulovalo se o sebevraždě

Na konci května 2020 se mu udělalo zle a herec nečekaně zemřel. Nejprve se spekulovalo o sebevraždě, v té době na něj totiž bylo uvaleno jedenáct exekucí. Kvůli neplacení alimentů byl dokonce nějakou dobu ve vězení. Nakonec se ale ukázalo, že šlo o třetí infarkt, který jeho zhuntované tělo nezvládlo.

„Prodělal masivní infarkt. A prý nebyl první. Už tak před pěti šesti lety ho měl taky, muselo mu být zle, ale ani nešel k lékaři,“ prozradil po hercově smrti jeho blízký přítel příčinu Blesku.

To, že zemřel ze stejného důvodu jako jeho otec, následně potvrdila i nařízená pitva. Herec se dožil pouhých šedesáti let.