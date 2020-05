Byl celý bílý! Boura popsal, jak vypadal Čestmír Řanda, když ho chtěli oživit

Žil normálním životem. Nic nenasvědčovalo tomu, že by měl za chvíli skončit. V bytě ho našla jeho přítelkyně fitness trenérka Michaela Kryčfalušij. Je dost možné, že herce zradilo srdce. Konec konců problémy se srdcem měl kdysi právě i jeho otec.

„Byl celý bílý. Rychlá se ho snažila resuscitovat, ale bohužel to nezvládl. Jestli to byl infarkt, to nikdo neví, to ukáže až nařízená pitva. Jestli to měl po tatínkovi, tak to mohlo být srdíčko,“ prozradil moderátor Slávek Boura deníku Aha.