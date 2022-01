Návrat Lely do Vémolandu: Na trestním oznámení trvá, Karlos chystá vyjádření

Zdroj: Profimedia

Lela Ceterová se po velikém mediálním drama vrátila do Vémolandu a ke kauze se vůbec nevyjadřuje. Stejně je na tom i Karlos Vémola, který se do svých prohlášení tak trochu zamotal a nyní chystá další, poslední vyjádření, ze kterého hodlá udělat pořádnou show. Výpovědi partnerů se ale stále neshodují, například ohledně trestního oznámení za napadení. Zatímco Karlos tvrdí, že ho Ceterová stáhla, manažerka Lely má jinou verzi příběhu.

Karlos Vémola za poslední týden změnil několikrát svou výpověď ohledně incidentu, který se měl odehrát mezi ním a jeho partnerkou Lelou Ceterovou. Nyní chce ale údajně zápasník MMA mediální cirkus ukončit.

"V posledních dnech se toho událo hodně… Co mělo být řečeno, řečeno bylo a já i Lela, už nebudeme dál na žádné dotazy odpovídat. Poslední vyjádření k téhle kauze se dozvíte na dalším natáčení Karlos show," oznámil ve čtvrtek Vémola na svém Instagramu.

Ačkoliv známý zápasník od začátku odmítá, že by na svou partnerku vztáhl ruku, podle manažerky Lely Ceterové trestní oznámení ohledně této záležitosti řeší i nadále policie. "Takové informace nemám. A to mám hodně informací, věděla bych to. Tohle se nestahovalo," sdělila Nina Sedláková webu Extra.

Telefon už má zpátky

"Situace je už klidnější. Nebrala bych to tak, že jsou spolu zpátky. Lela si šla ve středu v první řadě pro věci svoje a dětí. Ale společně věci řeší, což je logické, že je řeší, v první řadě jsou rodiče a oba už řekli, že to je pro ně prvořadé," řekla manažerka Lely Ceterové Nina Sedláková zmíněnému webu s tím, že Vémola už Lele vrátil její telefon, který jí po hádce zabavil.

"Telefon už má zpátky, ale nyní nebude nijak reagovat. V první řadě si to musí vyřešit mezi sebou, mediálních vyjádření už bylo dost a žádná další teď nejsou třeba. Situaci to nepomáhá," tvrdí Sedláková.

Jako na horské dráze

Celá kauza odstartovala na začátku týdne, když Vémola na Instagramu sdílel video, ve kterém obvinil matku svých dvou dětí z nevěry. "Já na to přišel tak, že u nás vidíte na sociálních sítích, že Lela má všude Cartiery, diamantové prsteny, náhrdelníky. Já teď nezápasím, ale já na to nemám. Samozřejmě mi to bylo divné. Tvrdila mi, že si vydělává Instagramem. Nejsem žárlivec, ale vyšetřoval jsem to a zjistil, že to má všechno od mého kamaráda Víta Kaisera," sdělil Terminátor fanouškům ve videu šokující zprávu.

O chvilku později se ale ozvala Lela Ceterová s tím, že partner ji zmlátil i přesto, že držela v náruči syna Rockyho a k žádné nevěře nikdy nedošlo. Románek s Lelou pak vyvrátil i její údajný milenec Vít Kaiser. "K údajné aféře vám mohu říct jen to, že pravda se pomalu, ale jistě dostává na povrch. Žádný poměr nikdy nebyl a informace, které Karlos měl, byly nepodložené a smyšlené. Dnes se mi osobně omluvil a věřím, že zůstaneme přáteli jako doposud," sdělil nám Kaiser.

Dvojnásobná maminka se pak pokusila s pomocí policie vrátit do Vémolandu pro své osobní věci, Karlos ji ale dovnitř nepustil. O den později bylo zase vše jinak. Ceterová se i s dětmi vrátila domů, podle všeho ale pouze na přechodný čas, než s Vémolou vyřeší co dál. "Teď spolu opravdu řeší především děti a bydlení," potvrdila Sedláková.

Vémola měl zmlátit Ceterovou i přesto, že držela v náručí svého měsíčního syna Rockyho