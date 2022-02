Lela Ceterová skončila podruhé na operačním sále, Vémola stále řeší nevěru

Zdroj: Profimedia

Lela Ceterová se ozvala fanouškům z operačního sálu. Dvojnásobná maminka nedávno přivedla na svět syna Rockyho a neměla zrovna nejlehčí porod. Během krátké doby proto musela již podruhé vyhledat péči lékařů.

Lela Ceterová s Karlosem Vémolou mají za sebou velice náročné období. Místo aby se čerství rodiče radovali z nového přírůstku do rodiny, prožili velikou krizi ve vztahu.

Známý zápasník MMA veřejně obvinil svou partnerku Lelu z nevěry a následoval mediální cirkus, který zakončila extravagantní dvojice usmiřovacím výletem do Dubaje.

Od té doby je mezi Vémolou a Ceterovou opět vše zalité sluncem, kromě zdravotních komplikací, které dvojnásobnou maminku trápí od porodu.

Druhá operace po porodu

"Děkuji za zprávy, nic tak zlého se neděje, jen jsem musela podstoupit už druhou operaci po porodu," vysvětlila Lela Ceterová na Instagramu, proč leží v nemocnici.

Dotazy se dvojnásobné mamince začaly hromadit poté, co Karlos Vémola sdílel storíčko, jak zvládá péči o děti sám.

Lela se pak pochlubila, jak jí vzorný Terminátor koupil do nemocnice značkové papuče. "Když ti chybí papučky, jsi nejlepší Karlosi," pěla Ceterová na Vémolu samou chválu. Ačkoliv to na první pohled vypadá na domácí idylku, zápasník si neodpustí žádnou příležitost a neustále připomíná údajnou nevěru své paní.

Romantika nebo komedie?

V mediální frašce mezi Vémolou a Ceterovou už se nejspíš vyzná málokdo a kromě hlavních aktérů nikdo netuší, co se vlastně ve vztahu odehrálo. Oba partneři se ale v posledních dnech snaží na Instagramu všemožně dokázat, že je jejich vztah plný lásky a všechny křivdy už hodili za hlavu.

"Jsem ta nejšťastnější žena na světě, můj muž mi splnil všechny životní sny a díky němu mám dvě krásné děti, Lili a Rockyho. Můj muž se snaží plnit moje sny každý den a v životě jsem takového muže, co pro mě udělá vše, nepotkala. V životě udělá možná člověk spousty chyb, ale je potřeba si vždy uvědomit, že rodinu máte jen jednu a nestojí v cestě nikdo a nic, co by vám ji mohlo zničit. Všechno záleží jen na nás. Jsem ráda, že při mně, lásko, stojíš v dobrém i ve zlém. Mám slzy v očích, když si představím, že bych o vše přišla," sype si Ceterová v jednom z posledních příspěvků popel na hlavu.

"Jsem rád, že sis uvědomila, co za to stojí a kdo ne. Miluji tě," rýpl si Terminátor do nedávného úletu Lely s milencem. Nevěry ostatně provází vztah Vémoly a Ceterové již delší dobu, před rokem řešila dvojice též krizi, tehdy se ale utrhl ze řetězu zápasník. Necháme se tedy překvapit, jak dlouho idylka vydrží extravagantním rodičům tentokrát.

Vémola a Ceterová překonali již několikátou krizi