Lela a Vémola už jsou zase spolu: Velký návrat má jednu podmínku

Zdroj: Profimedia

MMA zápasník Karlos Vémola a playmate Lela Ceterová se před pár dny postarali o pořádný humbuk. V noci z pondělí na úterý natočil Vémola video, ve kterém Lelu obvinil z nevěry. Ta už den na to hlásala, že ji měl její partner fyzicky napadnout, a proto od něj i s dětmi odešla a rozhodně se k němu už nevrátí. Nyní je ale vše zase jinak.

Jejich vztah namísto romantického příběhu o lásce připomíná spíše telenovelu. Přestože by se partneři Karlos Vémola a Lela Ceterová v současné době měli radovat z jejich nedávno narozeného syna Rockyho, řeší rozchod. V noci z pondělí na úterý známý MMA zápasník zveřejnil na svém Instagramu video, v němž tvrdil, že mu jeho partnerka byla nevěrná, a dokonce se nezdráhal vyřknout jméno údajného rozvraceče rodiny. Tím měl být Vít Kaiser. Jenže jak se později ukázalo, sám Kaiser o ničem neměl sebemenší tušení a mezi ním a Lelou Ceterovou vůbec k ničemu nedocházelo. Vémola následně přišel s tvrzením, že ho jeho partnerka pouze uvedla v omyl. „Mám milence, ano, scházíme se, stěhuju se, je to pak Kaiser – tak jsem neměl jediný důvod jí nevěřit, že to není on. A mrzí mě, že jsem ho křivě obvinil,” uvedl Karlos Vémola pro eXtra.cz.

Fyzický útok a velké stěhování

Krátce na to, co Vémola zveřejnil ono zmíněné video, které jen pár hodin na to sám z Instagramu smazal, se k celé situaci rozhodla vyjádřit i Lela. „Zbil mě, když jsem měla v náručí našeho syna Rockyho, mám z něj strach,” vysvětlovala Lela, co se stalo, pro Blesk, přičemž její partner jakýkoliv fyzický útok drsně odmítá. „Ano, zaútočil na mě, žádná nevěra nebyla, vše je vykonstruované, abych v očích lidí vypadala jako děvka,” dodala ještě playmate a skrze Instagram své kamarádky pak také vzkázala, že se k zápasníkovi už nikdy nevrátí. Jen několik málo hodin na to už byla ale opět u něj doma.

Návrat kvůli dětem s jednou podmínkou

Přestože vztahy mezi Karlosem a Lelou momentálně rozhodně nejsou ideální, alespoň kvůli dětem se rozhodli dočasně opět žít pod jednou střechou. „Lela už je zpátky. Vrací se do Vémolandu i s dětmi. Nevrací se k sobě jako partneři, ale jako rodiče jejich dětí. S tím, že tam bude s nimi i Karlosova maminka,” prozradil pro pořad Showtime manažer Karlose Aleš Rataj. Není přesně jasné, z jakého důvodu bude v domě přítomna i maminka Vémoly, ale lze předpokládat, že bude dvojici pomáhat předcházet možným sporům a hádkám.

Ten se kromě toho vrátil také k údajnému napadaní Lely a znovu zopakoval, že Karlos jakékoliv násilnické chování ke své partnerce odmítá. Playmate ve svém prohlášení uvedla, že na Vémolu podá trestní oznámení, ale jak to vypadá, k ráznému kroku nakonec nedošlo. Ani Vémola, ani jeho manažer totiž o žádném trestním oznámení neví a vzhledem k tomu, že Lela nenavštívila žádného lékaře, který by napadení potvrdil, zápasník s manažerem věří, že se nařčením nikdo zabývat nebude.