Prokletí Chandlera Binga: Co stojí za krutým pádem sympatické hvězdy?

Herec z Přátel Matthew Perry byl spatřen v Los Angeles poprvé od začátku koronavirové krize. Jeho vzhled opět zarážel…

Od doby, kdy hrál zábavného Chandlera Binge, už uplynulo mnoho let. A herec Matthew Perry je oproti své slavné podobě téměř k nepoznání. Strniště ve tváři a divoce rozcuchané šedé vlasy, místo kalhot většinou tepláky; takový je obvykle pohled na zkrachovalou hvězdu, když se náhodou objeví na veřejnosti.

Je to snad proto, že bylo kvůli pandemii odloženo natáčení speciálního dílu seriálu Přátelé, kde se měl objevit stejně jako Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc a David Schwimmer?

Možné to je.

Comeback divoce populární show se zdál být světlým bodem v životě bývalého narkomana, na kterém pořád leží stín léčení z návykových látek, kterým propadl v době největší popularity seriálu Přátelé. Matthew v minulosti boj se závislostí přiznal, svěřil se, že se stal závislým na Vicodinu a že v polovině 90. let do polykání prášků i hodně pil.

Dokonce si kvůli užívání návykových látek pořádně nepamatuje velký kus natáčení seriálu Přátelé!

"Nemohl jsem zastavit. Nakonec to bylo tak špatné, že jsem to nemohl ani skrýt, a pak to všichni věděli," svěřil se Perry v rozhovoru pro magazín People v roce 2013.

Otázky jeho chování budí i poslední dobou. Starosti o jeho zdraví přišli poté, co na Instagramu zveřejnil obrázek se slovy: "Proč je dnes tak těžké?" a informoval své followery, že je nahý.

Nejspíš stejně jako většina světa v důsledku karantény trpí psychickým vyčerpáním…

Podle britského deníku The Sun Matthew v karanténě není se svou přítelkyní, manažerkou talentů Molly Hurwitz.