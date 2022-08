Čím ji fascinoval? Chantal Poullain pěje na Bolka Polívku ódy

Zdroj: Profimedia

Bolek Polívka žil s Marcelou, matkou jeho tří dětí, více než dvacet let, vzít si ji ovšem nechtěl. Nakonec pookřál a v den jejích padesátých narozenin si ji vzal oficiálně za ženu. Svatbě předcházely dlouhé debaty, herec se vymlouval dokonce i na Gotta. Nakonec ovšem svolil. Marcela si Bolka pochvaluje. Není ovšem jedinou ženou, která na něj pěje ódy.

Svatba v Brně

Po dlouholetém vztahu a třech dětech si řekli své ano v roce 2020 v Brně na Dominikánském náměstí. Sám herec přiznává, že svatbu oddaloval. Netušil, jak je pro Marcelu důležitá. „Když mi řekla, že se Gott oženil, řekl jsem jen: Ten už na to má věk! Pořád jsem to oddaloval.“ Zároveň přiznal, že i pro něj nastala manželstvím změna."Zdá se mi, že jsme takoví pozornější. A rád říkám věty jako: "To musím konfrontovat s mojí chotí." nebo "To není jednoduché, až co řekne manželka," zavtipkoval pro super.cz.

Krásná slova Chantal

Mnoho žen by se mohlo divit Marcele, že čekání na svatbu s Bolkem jí stálo za to. Podle věcí, které o něm prozradila jeho bývalá žena Chantal Poullain v rozhovoru pro Idnes, se ovšem není čemu divit. Čekání se jí nejspíše vyplatilo. "Je to člověk, který mě vždycky okouzlil. Kdykoliv zkouší nebo pracuje… Je neuvěřitelně chytrý a má svůj způsob vyjadřování toho, co chce říct. I když za komunismu se spousta věcí nesměla říkat, on si vždycky našel způsob, jak to říci. Je to člověk, který vás zkrátka okouzlí. Nejen svým způsobem vyjadřování, tím, jak mluví, jakou má krásnou češtinu… Bolek je moc chytrý člověk. Odjakživa mě fascinoval."