Jak reagoval otec Chantal Poullain, když přivedla Polívku? Alkohol tekl proudem

Zdroj: Profimedia

Další premiérový díl oblíbené internetové talkshow 7 pádů Honzy Dědka v této sezóně odvysílá Prima v úterý 30. 11. ve 21.35. Hosty budou herečka Chantal Poullain, zpěvák Václav Noid Bárta, ekonomka Danuše Nerudová a sportovci Zuzana a Tomáš Paulovi.

Zdroj: TV Prima

Chantal Poullain zavzpomínala na seznámení s Bolkem Polívkou, prozradila, proč syna neučila mateřštinu a čím se bude živit v dalším lockdownu. „Když byl lockdown, říkala jsem si, že se asi zblázním, a tak jsem se informovala v nemocnici, jestli bych tam nemohla dělat řidiče. Ale zjistila jsem, že bych musela mít zdravotní školu. Ale když bude další lockdown, nabídnu se do sanitky a budu lidi jenom držet za ruku,“ zvažuje budoucí náplň práce Chantal Poullain.

V rozhovoru s Honzou Dědkem zavzpomínala i na seznámení Bolka Polívky s jejím otcem. „Já jsem Francouzka, my Francouzi jsme hovada, myslíme si, že nám každý musí rozumět. Můj otec nemluvil žádným jiným jazykem, rozčiloval se, že v cizině lidi nemluví francouzsky. Otec mi říkal, abych si vzala, koho chci, klidně Rusa, ale ne Angličana. Když jsem mu přivedla Bolka, hned se skamarádili. Bolek přinesl flašku. Hned si rozuměli,“ prozradila Honzovi Dědkovi s tím, že problémy rozumět svému muži měla v začátcích i ona.

Nejen doma, ale i na jevišti, kde spolu hráli představení Šašek a královna. „Nerozuměla jsem mu vůbec. Jen jsem na něj koukala a říkala jsem si, kurva, co říká. Sakra, co říkáš? Na začátku to bylo takhle. Ale potom už jsem začínala chápat,“ zavzpomínala herečka, která má se slavným mimem syna Vladimíra. „Vladimír říká, že kdybych ho učila česky, tak dodnes dělá jenom pantomimu,“ vtipkovala Poullain. Celý rozhovor sledujte dnes ve 21.35 na Primě.