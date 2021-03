Zdravotní problémy Chantal Poullain: Operace ramene i utržená sítnice

Chantal Poullain na tom není v poslední době po zdravotní stránce vůbec dobře. Nejedná se o nákazu koronavirem, což je v dnešní době s podivem, ale o zranění ramene, jehož operaci herečka podstoupila, a dále také o utrženou sítnici.

Všichni jsou zdrceni kvůli situaci, která panuje v souvislosti s koronavirem a také kvůli lockdownu, který sužuje celou republiku. Chantal Poullain je ale omezení volného pohybu celkem jedno, je jí totiž tak zle, že by ven ani nemohla. Musí se šetřit kvůli zraku, který by si mohla poškodit, kdyby nedodržovala určitá pravidla. Herečka se musí kvůli utžené sítnici vyvarovat ostrému světlu a nesmí své oči zatěžovat.

Operace sítnice a rekonvalescence

„Byla jsem na operaci sítnice a teď to trošku špatně nesu, protože musím mít neustále skloněnou hlavu dolů. Musím se pořád dívat na zem,“ prozradila Poullain webu Expres.cz.

Charismatickou blondýnu nyní čeká čtyřtýdenní rekonvalescence a do karet jí nahrává i to, že bude sedět doma, stejně totiž nic nesmí a navíc se nejspíše nenakazí koronavirem. Pochvaluje si, že se dá do kupy a na léto bude zase zdravá a čiperná.

Herečka by se vzhledem ke svému věku také měla šetřit. Pořád si však přijde jako mladice a za úraz si vlastně může sama.

Zranila se pro boxu

„Zavinila jsem si to sama, protože jsem boxovala a ublížila jsem si. Já svůj věk přijímám bez problému, ale nepřijímám to, že mé tělo nemůže fungovat, jako když mi bylo třicet. Člověk si ale musí uvědomit, že na sebe musí být opatrnější. A já na sebe opatrná nejsem. To je můj největší problém,“ uvědomuje si svou chybu Chantal.

Ani doma se bývalá manželka Bolka Polívky však příliš nešetří. Chystá nové šansony, také cédéčko a rozhodla se napsat i knihu. Pomáhá také s dvěma představeními v Divadle Bolka Polívky, která by se měla uvést poté, co budou tyto instituce opět otevřeny.

Bohužel však zdravotní trápení šansoniérku trápí už od loňské zimy, kdy si ošklivě poranila ruku při natáčení a dlouho čekala na operaci, která se kvůli pandemii neustále odsouvala. Nyní už by jí dle dostupných informací měla mít za sebou, ale ani přesto si neoddechla.

O maminku se samozřejmě pečlivě stará její syn Vladimír, který má sice hodně práce, ale čas si na ni vždy udělá.

Na to, jak stárne do krásy Chantal Poullain, se podívejte do galerie!