Charlotte Ella a Nelly Sofie: Po kom mají dcery Gotta neobvyklá jména?

Kdo by neznal nejmladší dcery Karla Gotta, které jsou nejen krásné, ale také talentované. Nejen, že se podobají svému zesnulému otci, ale mají díky němu neobvyklá a netradiční jména. Proč právě Charlotte Ella a Nelly Sofie?

Karel Gott miloval všechny své dcery. Bohužel si však dvě starší příliš neužil. Nejen, že s jejich maminkami nikdy nežil, ale narodily se, když byl na vrcholu kariéry, tudíž na ně neměl mnoho času. Kdykoliv ale Dominika nebo Lucie potřebovaly, byl tu pro ně a byl na ně hrdý.

S dvěma mladšími dcerami to měl Karel jinak. Žil s nimi ve společné domácnosti a jejich maminku Ivanu miloval do konce svých dní. Ivana byla dokonce první ženou, se kterou skončil před oltářem, Charlotte a Nelly se tedy narodily do tradiční láskyplné rodiny.

Jedním z největších Karlových přání bylo, aby své holčičky dovedl k maturitě. Měl je totiž v dosti pozdním věku. Právě kvůli nim se snažil udržovat ve formě a působit svěže. Bohužel však přišla rakovina a holčičkám tatínka vzala. Dávno před maturitou.

Dětství holčiček si Gott užíval plnými doušky

I tak si jejich dětství Karel užíval plnými doušky a ve své knize Má cesta za štěstím popsal, jak si s nimi hrál, studoval a povídal si o životě. Prozradil také, co po něm jeho milované holčičky zdědily. U Charlotty byl jasný pěvecký talent a píle. Vypadá to, že právě ona půjde v jeho šlépějích.

Karel s Ivanou jí také vybrali dosti zvláštní a na české poměry netypické jméno. Prý si spolu sedli v kuchyni a zkoušeli si na papír psát různé varianty jmen, které by se hodily k příjmení Gottová. Nakonec se rozhodli pro dvě jména - Charlotte Ella.

"Hlavně jsme chtěli, aby naše dcera měla v budoucnu na vybranou ze dvou jmen, která by byla srozumitelná i v zahraničí. Charlotte Ella Gottová. Líbila se nám zdvojená tt a ll. Charlotte jako Karla po mně a Ella po mé jazzové bohyni Elle Fitzgerald," popsal zpěvák v autobiografii Má cesta za štěstím.

Výběr jmen posledních dvou dcer měl jasná kritéria

O dva roky později, konkrétně roku 2008 se narodila Karlovi další dcera, Nelly Sofie. Pár měl opět spoustu práce s výběrem jména. Manželé chtěli, aby jméno nejen ladilo s příjmením Gottová, ale i se jménem její starší sestřičky.

"S vybíráním jména pro druhé děvčátko to bylo trochu složitější, protože teď muselo být znělé nejen k příjmení Gottová, ale mělo pěkně ladit i se jménem Charlotte Elly. Nakonec jsme se shodli na Nelly, zvojené ll a Sofie podle úchvatné Sophie Loren, náš společný herecký idol s Ivanou," také prozradil ve výše zmíněné knize.

Nejmladší Nelly sice nemá zase až tak velké hudební nadání jako její sestra, zato je ze všech dcer zpěvákovi nejvíce fyzicky podobná.

Jedno je jisté, Karel by byl na své dcery náležité hrdý a podporoval by je ve všem, co by jednou chtěly dělat.