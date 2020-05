Jako kdyby mu z oka vypadla: Charlotte Ella Gottová je celá tatínek

Jako kdyby mu z oka vypadla. Přesně tak vypadá druhá nejmladší dcera Karla Gotta Charlotte Ella. Čím dál více je Mistrovi podobná a ještě po něm zdědila hudební talent. V minulosti s tatínkem nazpívala několik písniček a mikrofon do ruky jí prostě patří. Fanoušci zesnulého zpěváka si myslí, že jednou jí šoubyznys bude ležet u nohou.

Nejvíce byla vždy Karlu Gottovi podobná jeho nejstarší dcera Dominika. Postupem času mu jde ale čím dál více do podoby jeho druhá nejmladší dcera Charlotte Ella, která začíná připomínat jeho mladší kopii. Není mu podobá ale jen zjevem.

Zdědila po něm i hudební talent. Oproti své sestře Nelly Sofii se před kamerami a foťáky cítí dobře. Nedělá jí problém se na veřejnosti usmívat a vypadá úplně přirozeně. Jako kdyby se pro slávu narodila. Konec konců takhle třináctiletá dívenka už na pódiu několikrát stála a svoje zlato v hrdle světu předvedla.

Ještě za svého života ji sám Karel chválil. Svou poslední písničku Srdce nehasnou nazpíval právě s ní. Při poslechu se fanouškům vlévají slzy do očí, jelikož pojednává o Karlově odchodu na onen svět. V době, kdy hit vyšel, už věděl, že je na tom špatně.

Je to hotová zpěvačka, říkával Gott o Charlottce

"Na Charlottce je poznat, že zpívá velmi ráda a v projevu je hotová zpěvačka. Nemá žádné problémy, přijde, dobře se připraví a odzpívá to,“ řekl Gott webu idnes.cz.

„Vím, že Charlottka měla respekt k textu písně. Věděla, o čem zpívá, a nebylo to pro ni lehké. Občas jsme ji museli všichni povzbudit, že je to jen píseň. Je to citlivá slečna. Povzbuzovali jsme ji, aby třeba zkusila více verzí. Bylo pro ni přitom z pochopitelných důvodů těžké zpívat zrovna takovou píseň dokola, což je ve studiu třeba,“ prozradil producent písně Lukáš Chromek webu eXtra.cz.

Nazpívat Srdce nehasnou nakonec zvládla levou zadní. Nebyla to pro ni totiž zdaleka první zkušenost s hudbou. Už v minulosti s tatínkem nazpívala titulní písně k pohádkám Anděl Páně 2 a Když draka bolí hlava. Účinkovala také v muzikálech.

Dabuje jako profesionálka

Objevila se v muzikálech Mata Hari nebo Antoinetta. Chválí ji i náš věčný král popu. „Charlottka je velice nadaná dívka s velkým potenciálem stát se skvělou zpěvačkou. Má k tomu všech 5P, takže bude záležet jen na ní, jak se svým talentem naloží,“ řekl pro týdeník 5plus2 Michal David.

Zběhlá je také v dabingu. Dabovala například Farrah Mackenzie ve filmu Loganovi parťáci a propůjčila také hlas Ooně Lawrence ve snímku Bojovník. Nebála se ani detektivek od autora Jo Nesbø. Konkrétně šlo o dílo Sněhulák a film Rozpolcený.

Ódy na ni pěla herečka a dabérka Jaroslava Obermaierová, jenž si Gottovou pamatuje z muzikálu Mata Hari. „Charlottka je moc šikovná. Je rozkošná. Vzpomínám si, že na jevišti říkala, že nemůže chodit do baletu, protože tatínek nemá peníze. To se vždycky smálo celé divadlo!“ řekla herečka pro Blesk. V současné době se dívenka na veřejnosti pochopitelně moc neukazuje a s láskou potichu vzpomíná na svého tatínka.