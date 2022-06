Charlotte Ella Gottová ovládla O2 arenu: Tatínek Karel by byl radostí bez sebe

Zdroj: Profimedia

V neděli a v pondělí vpodvečer se v pražské O2 areně uskutečnily dva koncerty nazvané Pocta Karlu Gottovi, kde celá řada známých osobností zpívala největší hity legendárního zpěváka. A nechyběla mezi nimi ani jeho dcera Charlotte Ella, která se chopila mikrofonu a společně s Darou Rolins zazpívala kultovní hit Zvonky štěstí.

Ty největší hvězdy české hudební scény se dvakrát za sebou sešly, aby uctily památku zpěváka Karla Gotta během koncertů s názvem Pocta Karlu Gottovi v pražské O2 areně. Hosté, mezi kterými se objevili například Monika Absolonová, Monika Bagárová, Ilona Csáková, Marek Ztracený anebo Bohuš Matuš, zazpívali největší hity Mistra, s pomoci kterých nejen sobě, ale i návštěvníkům, Karla Gotta připomínali. A nechyběla ani Gottova dcera Charlotte Ella, jež spolu s Darou Rolins zpívala hit Zvonky štěstí.

Velká tréma

Z vystoupení měla Charlotte velkou trému a není se čemu divit. Značnou nervozitu totiž pociťovala i ostřílená zpěvačka Dara Rolins. „Sama jsem měla obrovskou trému, protože se role vyměnily a já zpívala Karlův part a ona byla za malou Darinku,” svěřila se Dara v rozhovoru pro Blesk. „Charlottka to ale zvládla fantasticky a tatínek by na ni byl pyšný. Kdybych seděla v publiku, dojalo by mě to k slzám,” dodala ještě zpěvačka.

Srdce nehasnou tentokrát bez Charlotte

Karel Gott s dcerou Charlotte na konci svého života stačil ještě nazpívat nádherný duet s názvem Srdce nehasnou, který pro něj a jeho dceru napsal Richard Krajčo. Spousta fanoušků tak měla za to, že Charlotte zazpívá právě zmíněný hit. Její maminka Ivana spolu s autorem skladby ale rozhodla jinak. „S Ivanou Gottovou jsme to řešili už několikrát a máme na to stejný názor,” uvedl Krajčo, který si myslí, že by zpívání duetu mohlo být pro Charlotte náročné.

„Podle toho, co ta píseň nese, bych se stavěl do role Charlottina odcházejícího otce. To by pro ni bylo bolestné, tak jsme se rozhodli ji předvést tak, jak vznikla. Jen s kytarou,” pokračoval zpěvák a textař, který tedy nakonec v závěru večera píseň Srdce nehasnou odzpíval sám.