Charlotte Ella Gottová utíká od lásky: Podle vědmy si píše s klukem!

I k tomu má Graciela co říct. „Vidím nový začátek. Momentálně truchlí a je uzavřená. Nedává to najevo. Hodně jí chybí tatínek,“ říká. Podle ní je ale jasné, že se zpěvu bude věnovat. „Rozhoduje se. Bude se k tomu během života vracet, takže já říkám ano. Na sto procent. Ukazuje se mi kartách společnost, setkání a nečekaná radost,“ pokračuje.

Ocenil by to i samotný Karel Gott, který své dceři na pódiu vždycky fandil. „I Karel Gott by to po ní chtěl. Charlottka tu má boží oko. Bude následovat tatínka. První karta je požehnání, takže ať bude dělat, co bude dělat, ve všech směrech má otevřenou cestu,“ myslí si kartářka.