Charlotte Ella Gottová: Klidná síla, kterou čeká jiný život než jejího otce

Jedna z dcer Karla Gotta Charlotte vzbudila v posledních týdnech neskutečný rozruch, když si zřídila Instagram. Okamžitě ji začaly sledovat statisíce fanoušků. Jaká ale Charlotte je vzhledem ke svému datu narození? Sedí na ní znamení Býka?

Charlotte Ella Gottová je dcera Karla Gotta a Ivany Gottové. Narodila se 30. dubna 2006 v Praze ve znamení Býka a letos oslaví už 15. narozeniny. Jaká je dívka podle znamení zvěrokruhu? Platí na ní vlastnosti, které hvězdy přisoudily Býkovi?

Lidé, kteří se narodili ve znamení Býka by se měli pyšnit klidnou a trpělivou povahou. Jsou také velmi citliví a esteticky zaměření. Umí si užívat krás života, ale spíše o samotě. Nejsou rádi středem pozornosti a od ostatních lidí si udržují odstup.

Konzervativní módě, stylu i vkusu

Býci jsou velmi konzervativní i co se týká módy. Volí klasické a střízlivé oblečení a ani u nich doma byste na žádné designové výstřelky nenarazili. Potřebují mít prostě pocit jistoty, bezpečí a stability, což jim právě klasické bydlení poskytuje.

Možná by se mohlo zdát, že jsou to lidé sobečtí, ale není to tak. Prostě jsou jen nenároční a nepotřebují ke spokojenému životu společnost. Důležitá je pro ně hlavně rodina a zázemí. Pro své blízké by položili život. Také jsou velmi slušní a uctiví ke starším a snaží se jim pomáhat. Senioři jsou pro ně studnicí moudrosti.

V aktivitách, škole i práci jsou Býci přesní a spolehliví. Ví, co znamená splnit si povinnost a být precizní. Četba a vzdělání je pro ně rozhodně důležitější a zábavnější než třeba sport nebo jiné požitky.

Teď máme na mysli třeba alkohol, drogy a nezdravé jídlo. Tyhle neřesti nejsou nic pro ně. Jedí, aby žili a ne, protože by to pro ně byla rozkoš. Ani sport není nic pro ně. Maximálně tak zajdou na procházku, ale žádné velké sportovní výkony od nich nečekejte. Adrenalin je pro ně něco naprosto nepředstavitelného. Vždy jednají rozvážně.

Ve stejném znamení jako Freud či Dáda Patrasová

Ve stejném znamení jako Charolotte Ella Gottová se narodily i nejrůznější světově známé i historické osobnosti. Můžeme jmenovat například Marii Terezii, Adolfa Hitlera, Dádu Patrasovou, Sigmunda Freuda nebo Michelle Pfeifferovou či Barbaru Streisandovou.

Jaká asi bude dcera Karla Gotta, až vyroste? Bude exhibicionistka po tatínkovi, nebo spíše šedá eminence po mamince? Bude se živit zpěvem nebo se stane třeba lékařkou? Na to si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat, ale jedno je jisté, díky jejímu slavnému příjmění se to zcela jistě dozvíme!

Na ty nejkrásnější roky Chralottiných rodičů se podívejte do galerie!