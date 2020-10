Úspěch a bohatství: Vědma prozradila, jaká bude kariéra Charlotte Gottové

Graciela má v oboru magie letité zkušenosti a z karet čte s naprostou samozřejmostí. Pro Šíp se rozhodla předpovědět, jaká bude kariéra Charlotte Elly Gottové, která měla před smrtí tatínka velmi dobře našlápnutou kariéru.

„Vidím nový začátek. Momentálně truchlí a je uzavřená. Nedává to najevo. Hodně jí chybí tatínek,“ říká Graciela. Podle ní je ale jasné, že se zpěvu bude věnovat. „Rozhoduje se. Bude se k tomu během života vracet, takže já říkám ano. Na sto procent. Ukazuje se mi kartách společnost, setkání a nečekaná radost,“ pokračuje.

Charlotte Ella Gottová je podle vědmy momentálně uzavřená

Zdroj: Profimedia.cz

Tvrdí, že její otec by byl moc rád. „I Karel Gott by to po ní chtěl. Charlottka tu má boží oko. Bude následovat tatínka. První karta je požehnání, takže ať bude dělat, co bude dělat, ve všech směrech má otevřenou cestu,“ myslí si známá kartářka.

„Ve zpěvu bude úspěšná. Bude se pohybovat v bohaté společnosti, ale bude na sobě muset pracovat,“ dodává. To Charlottka jistě už dělá. Praxi ve zpěvu už také má. Už v minulosti s tatínkem nazpívala titulní písně k pohádkám Anděl Páně 2 a Když draka bolí hlava. Účinkovala také v muzikálech Mata Hari nebo Antoinetta.